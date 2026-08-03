पुणे

Consumer Awareness: जाहिरातींवर ७.४८ कोटी खर्चाचा आराखडा; ग्राहक संघटनांना बगल देण्यावर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा तीव्र निषेध

जाहिरातींवर कोट्यवधी खर्चाचा आराखडा; प्रत्यक्ष जनजागृती करणाऱ्या नोंदणीकृत ग्राहक संघटनांना शासन आराखड्यात स्थान नसल्याने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा तीव्र निषेध
Consumer Awareness Campaign: Akhil Bharatiya Grahak Panchayat seeks role for consumer organisations

Consumer Awareness Campaign: Akhil Bharatiya Grahak Panchayat seeks role for consumer organisations

esakal
सकाळ डिजिटल टीम
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राजेश कणसे

आळेफाटा : महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दि. २१ जुलै २०२६ रोजी "ग्राहक जनजागृती – माध्यम आराखडा सन २०२६-२७" या शासन निर्णयाद्वारे सुमारे ७.४८ कोटींच्या माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ग्राहक जनजागृतीचा शासनाचा उद्देश स्वागतार्ह असला तरी प्रत्यक्ष ग्राहक प्रबोधनाचे कार्य करणाऱ्या ग्राहक संघटनांना या आराखड्यात स्थान न दिल्याबद्दल अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने तीव्र खेद व्यक्त केला आहे.

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