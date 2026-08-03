Consumer Awareness: जाहिरातींवर ७.४८ कोटी खर्चाचा आराखडा; ग्राहक संघटनांना बगल देण्यावर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा तीव्र निषेध

राजेश कणसेआळेफाटा : महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दि. २१ जुलै २०२६ रोजी "ग्राहक जनजागृती – माध्यम आराखडा सन २०२६-२७" या शासन निर्णयाद्वारे सुमारे ७.४८ कोटींच्या माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ग्राहक जनजागृतीचा शासनाचा उद्देश स्वागतार्ह असला तरी प्रत्यक्ष ग्राहक प्रबोधनाचे कार्य करणाऱ्या ग्राहक संघटनांना या आराखड्यात स्थान न दिल्याबद्दल अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने तीव्र खेद व्यक्त केला आहे..२ ऑगस्ट २०२६ रोजी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे मध्य महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बाळासाहेब सिताराम औटी यांनी मंत्रालयात महाराष्ट्राचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन ग्राहक जनजागृती माध्यम आराखड्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान ग्राहक जनजागृतीमध्ये नोंदणीकृत ग्राहक संघटनांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले आणि शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी केली..यानंतर मुख्यमंत्री तसेच अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनाही सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनाद्वारे ग्राहक जनजागृती अभियानात नोंदणीकृत ग्राहक संघटनांचा अधिकृत सहभाग सुनिश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली..शासन निर्णयानुसार दूरदर्शन, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, एलईडी व्हॅन, एसटी बस, रेल्वे स्थानके, जाहिरात साहित्य आदी माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात येणार आहे. मात्र गावोगावी, शाळा, महाविद्यालये, बाजारपेठा आणि विविध सामाजिक घटकांमध्ये प्रत्यक्ष ग्राहक जनजागृती करणाऱ्या नोंदणीकृत ग्राहक संघटनांना या अभियानात कोणतीही भूमिका देण्यात आलेली नाही..अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत गेली पाच दशके कोणतेही शासकीय अनुदान न घेता ग्राहक जनजागृतीचे कार्य करत आहे. दरवर्षी २४ डिसेंबर राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त राज्यभर ग्राहक पंधरवडा, व्याख्याने, प्रशिक्षण शिबिरे, मार्गदर्शन कार्यक्रम तसेच विविध जनजागृती उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. या अनुभवी ग्राहक संघटनांच्या कार्याचा शासनाने प्रभावीपणे उपयोग करून घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे..अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या प्रमुख मागण्या- ग्राहक जनजागृती अभियानात राज्यातील नोंदणीकृत ग्राहक संघटनांना अधिकृत भागीदार म्हणून सहभागी करावे.- मंजूर निधीपैकी किमान ३० टक्के निधी ग्राहक संघटनांमार्फत प्रत्यक्ष जनजागृती कार्यक्रमांसाठी राखीव ठेवावा.- प्रत्येक जिल्हा व तालुक्यात ग्राहक जनजागृती समिती स्थापन करावी.- शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये ग्राहक शिक्षण कार्यक्रम नियमित राबवावेत.- २४ डिसेंबर राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त शासन व ग्राहक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यव्यापी ग्राहक पंधरवडा आयोजित करावा.- प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये "ग्राहक जागरूक ग्राम अभियान" सुरू करावे.- वीज, आरोग्य, कृषी, बँकिंग, विमा, डिजिटल व्यवहार, ई-कॉमर्स, अन्न सुरक्षा आणि वैध मापनशास्त्र या विषयांवर विशेष जनजागृती अभियान राबवावे..ग्राहक जनजागृती ही केवळ जाहिरातींद्वारे होत नाही; ती लोकांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष संवाद, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि ग्राहक संघटनांच्या सातत्यपूर्ण कार्यातून अधिक प्रभावीपणे घडते. त्यामुळे शासनाने प्रसिद्धी-केंद्रित आराखड्याबरोबरच लोकसहभागावर आधारित ग्राहक प्रबोधन धोरण स्वीकारून शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केली आहे.बाळासाहेब सिताराम औटी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, मध्य महाराष्ट्र प्रांत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.