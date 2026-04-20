LPG Cylinder News: घरगुती गॅस सिलिंडर वितरणासाठी समान निकष लागू करा; भेदभावपूर्ण धोरणाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

नारायणगाव : पुणे जिल्ह्यातील घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वितरणासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शहरी व ग्रामीण भागासाठी वेगळे निकष लागू केले आहेत. हे अन्यायकारक असून या निकषांवर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वितरणा संदर्भातील भेदभावपूर्ण धोरण तात्काळ रद्द करावे. आशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्य महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी मुख्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री, राज्याचे प्रधान सचिव (नागरी पुरवठा),जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडे केली आहे.फोटो :नारायणगाव (ता. जुन्नर ): येथील अष्टविनायक गॅस एजन्सीच्या आवारात जमा झालेले रिकामे गॅस सिलेंडर..याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात औटी यांनी म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्देशांनुसार शहरी भागातील ग्राहकांना दुसरा गॅस सिलेंडर २५ दिवसांनंतर तर ग्रामीण भागातील ग्राहकांना ४५ दिवसा नंतर दिला जातो.या प्रकारे ग्राहकांमध्ये भौगोलिक आधारावर भेदभाव केला गेला आहे.ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार प्रत्येक ग्राहकाला समान हक्क प्राप्त आहेत. शहरी व ग्रामीण असा भेद करून वेगवेगळे निकष लागू करणे हे ग्राहकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. ग्राहक कायद्यामधील तरतुदीनुसार ग्राहक हा कुठल्याही भागात राहत असला तरी त्याला आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा समान निकषांनुसार मिळणे अपेक्षित आहे. घरगुती गॅस सिलिंडर वाटप धोरणात बदल न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल.असा इशारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने दिला आहे..ग्राहक पंचायतीच्या वतीने शासनाकडे खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत - शहरी व ग्रामीण भागातील भेदभावपूर्ण निकष तात्काळ रद्द करावेत.दुसऱ्या गॅस सिलेंडरच्या वाटपाचा कालावधी सर्वांसाठी समान करावा. गॅस वितरणासाठी एकसमान व पारदर्शक धोरण लागू करावे. ग्राहकसंख्येनुसार गॅस कोटा वाटप करावे.गॅस बुकिंगनंतर ७ दिवसांत वितरण सुनिश्चित करावे.. नारायणगाव परिसराची लोकसंख्या सुमारे 50 हजार आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात नोकरवर्ग वास्तव्यास आहे. या भागाचा समावेश ग्रामीण मध्ये केल्यामुळे घरगुती गॅस सिलेंडर साठी 45 दिवस प्रतीक्षा करावी लागते. यामुळे गॅस टंचाईचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे.योगेश पाटे (माजी लोकनियुक्त सरपंच ग्रामपंचायत नारायणगाव).