LPG Cylinder News: घरगुती गॅस सिलिंडर वितरणासाठी समान निकष लागू करा; भेदभावपूर्ण धोरणाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

पुणे जिल्ह्यात घरगुती एलपीजी सिलिंडर वाटपात शहरी-ग्रामीण भेद; अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची भेदभावपूर्ण धोरण तात्काळ रद्द करण्याची मागणी
पुणे जिल्ह्यात गॅस वितरणात 'शहरी-ग्रामीण' भेदभाव! ग्रामीण भागाला ४५ दिवसांची प्रतीक्षा; अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा आंदोलनाचा इशारा

रवींद्र पाटे
नारायणगाव : पुणे जिल्ह्यातील घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वितरणासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शहरी व ग्रामीण भागासाठी वेगळे निकष लागू केले आहेत. हे अन्यायकारक असून या निकषांवर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वितरणा संदर्भातील भेदभावपूर्ण धोरण तात्काळ रद्द करावे. आशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्य महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी मुख्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री, राज्याचे प्रधान सचिव (नागरी पुरवठा),जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडे केली आहे.

नारायणगाव (ता. जुन्नर ): येथील अष्टविनायक गॅस एजन्सीच्या आवारात जमा झालेले रिकामे गॅस सिलेंडर.

Related Stories

No stories found.