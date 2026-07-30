पुणे

Marathi Literature Centenary Funding: शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी १७ कोटी ५० लाखांचा निधी; उदय सामंत यांची मोठी घोषणा

शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी राज्य सरकारकडून १७ कोटी ५० लाखांचा निधी; नांदी संमेलने, विद्यार्थी संमेलने, परदेशातील कार्यक्रम आणि पुस्तक दालनांना विशेष पाठबळ
Uday Samant announcement

Uday Samant announcement

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी पाच कोटी रुपये आणि या संमेलनाच्या निमित्त होणारी नांदी संमेलने व विविध उपक्रमांसाठी साडेबारा कोटी रुपये, अशा एकूण १७ कोटी ५० लाखांच्या निधीची घोषणा राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी केली.

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