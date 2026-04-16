ABMSS : साहित्य संमेलनाच्या तयारीसाठी ‘बाहेर’चे सल्लागार; मसापचे अध्यक्ष योगेश सोमण यांची माहिती

पुणे - आगामी १०० व्या आणि १०१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी व्यापक सल्लागार समिती तयार केली जाणार आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र साहित्य परिषदेवर निवडून आलेल्या सदस्यांसह बाहेरचे सदस्य यांचा समावेश असणार आहे, अशी माहिती साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष योगेश सोमण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. .पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची पहिली संयुक्त बैठक मसापच्या पटवर्धन सभागृहात पार पडली. या बैठकीला प्रमुख कार्यवाह स्वाती महाळंक, कोषाध्यक्ष प्रदिप निफाडकर यांच्यासह स्थानिक कार्यवाह व जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यानंतर याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.सोमण म्हणाले, पहिल्या बैठकीत उपाध्यक्ष आणि विश्वस्त पदावरील नियुक्ती केली जाणार होती, पण अनेक ठिकाणची नावे अजून आलेली नाहीत. त्यामुळे आज हा निर्णय झालेला नाही. या पदावर नियुक्ती करताना नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार आहे, तसेच भौगोलिक समतोलही राखला जावा अशी चर्चा बैठकीत झाली. त्यामुळे निवडीचा मुद्दा पुढे ढकलण्यात आली आहे. साहित्य पत्रिकेच्या संपादकपदी प्रकाश देशपांडे, विभागीय कार्यवाह पदी जयंत येलूरकर आणि संजीव गिरासे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. कायदे सल्लागार म्हणून केदार सोमण यांची निवड करण्यात आली..तो करार सापडेनासाहित्य परिषदेच्या इमारतीवर ठिकठिकाणी एका बांधकाम व्यावसायिकाची जाहिरात करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील त्यांच्यासोबत झालेल्या कराराचा कागद सापडलेला नाही. तो सापडला नाही तर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांकडे याची मागणी केली जाईल. जर त्यांनीही कागद दिला नाही तर पुढील कारवाई केली जाईल, असे सोमण यांनी सांगितले..एनबीटीच्या मदतीने प्रदर्शन१०० व्या साहित्य संमेलनाच्या पूर्वी पुण्यात राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) आणि मसापतर्फे शहरात ९९ ठिकाणी एक दिवसीय पुस्तक प्रदर्शन किंवा साहित्य संमेलन घेतले जाणार आहे. यामध्ये एनबीटीतर्फे फिरत्या ग्रंथालयाची बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यातील सर्व खर्च एनबीटी करणार असून, असे सोमण यांनी सांगितले.