अक्कलकोट येथे दोन गटात हाणामारी व ५० हजार काढून घेतले, दोन्ही गटाचे परस्परविरोधी तक्रार, १४ जणांना अटक व दोन जखमी

अक्कलकोटमध्ये दोन गटांत मध्यरात्री हाणामारी
दोन्ही गटांतील १४ जण अटकेत; परस्परविरोधी गुन्हे दाखल
सोलापूर, ता. १८ : अक्कलकोट शहरात रविवारी मध्यरात्री दोन गटांत झालेल्या हाणामारीत दोघेजण जखमी झाले असून, दोन्ही गटांतील १४ जणांना अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल झाले आहेत. दोन्ही गटांनी एकमेकांवर ५० हजार रुपये हिसकावून घेतल्याचा आरोप केला आहे.
या हाणामारीची पहिली फिर्याद महांतेश उर्फ राहुल बलभीम वाडे (वय २७, रा. आझाद गल्ली, अक्कलकोट) यांनी दिली आहे. त्यानुसार सनी सोनटक्के, विनायक पाटील, पिंटू उर्फ श्रीकृष्ण वायचळ, वैभव गवळी, महेश जमादार, आदित्य शिंदे, ओंकार देशमुख व विजय इंगळे (सर्व रा. अक्कलकोट) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी मोटारसायकलवरून घरी जात असताना सर्जेराव मंगल कार्यालयाजवळील अजंठा पान शॉपसमोर त्यांचा रस्ता अडवून मारहाण करण्यात आली व खिशातील ५० हजार रुपये जबरदस्तीने हिसकावून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दुसरी फिर्याद विजय गणेश इंगळे (वय ३०, व्यवसाय- पेढा व्यापार, रा. फत्तेसिंह चौक, अक्कलकोट) यांनी दिली आहे. त्यानुसार राहुल वाडे, अभिजित बकरे, प्रसन्न गवंडी, सुरज मसरे, त्याचा एक कामगार, समर्थ आडवितोटे, अमर मसरे यांच्यासह नऊ अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींनी तलवारी व कुऱ्हाडी घेऊन फिर्यादीच्या कारला घेराव घालत काचा फोडल्या. त्यानंतर अपहरणाच्या उद्देशाने शेतात नेऊन पँटच्या खिशातील ५० हजार रुपये काढून घेतल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे. गुन्ह्याचा तपास पोलिस हवालदार राजकुमार कोळी, तर दुसऱ्या गुन्ह्याचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश बागाव करीत आहेत.
