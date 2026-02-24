अक्कलकोट: माझा प्रभाग: माझे व्हिजन :यशवंत धोंगडे नगरसेवक
AKK26B05903
तीन उद्यानांची निर्मिती लवकरच करणार
अक्कलकोट ः प्रभाग सहामध्ये तीन उद्याने प्रस्तावित असून आगामी काळात तिन्ही उद्याने उभी करून शहराच्या सौंदर्यात भर घालण्याचा माझा प्रयत्न आहे. सर्वत्र दिवाबत्तीची सोय करणे तसेच प्रभागांमध्ये अंतर्गत भूमिगत गटारीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून घेण्याचा संकल्प आहे. तसेच माता-भगिनींना व नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी देण्याचा प्रयत्न आहे. आगामी काळात दररोज व स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. प्रभागातील अंतर्गत रस्ते विकसित करणार आहे. तसेच शहरातील सर्व स्मशानभूमीमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. प्रभागासोबत शहरातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठीसुद्धा प्रयत्न करणार आहे. प्रभागात स्वच्छता कायम राहावी यासाठी वेळोवेळी स्वच्छता मोहिमा राबविण्यात येतील. त्यामध्ये नागरिकांचाही सहभाग कसा वाढेल यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
यशवंत धोंगडे, नगरसेवक, अक्कलकोट
