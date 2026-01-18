दैनिक सकाळची राज्यस्तरीय चित्रकला स्पर्धा ही विद्यार्थी घडविणारी चळवळ : लायन्स शाळेचे चेअरमन राजेंद्र हत्ते, स्पर्धेचे शानदार उद्घाटन

AKK26B05801
‘सकाळ’ची चित्रकला स्पर्धा विद्यार्थी घडविणारी चळवळ
राजेंद्र हत्ते; अक्कलकोटच्या श्री शहाजी हायस्कूलमध्ये शानदार उद्घाटन
...........
अक्कलकोट, ता. १८ : सकाळची राज्यस्तरीय चित्रकला स्पर्धा ही केवळ स्पर्धा नसून विद्यार्थी घडविणारी चळवळ आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्याचे कार्य कौतुकास्पद असल्याचे प्रतिपादन अक्कलकोट लायन्स क्लब स्कूल कमिटीचे चेअरमन व स्टेट बँकेचे सेवानिवृत्त अधिकारी राजेंद्र हत्ते यांनी केले.
सकाळच्या वतीने अक्कलकोट येथील मराठा मंदिर श्री शहाजी हायस्कूलमध्ये राज्यस्तरीय चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन आज करण्यात आले होते. याप्रसंगी लायन्स स्कूल कमिटीचे चेअरमन हत्ते हे बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून मराठा मंदिर श्री शहाजी प्रशालेचे मुख्याध्यापक राजेंद्र पडवळकर, नगरपालिकेच्या नूतन नगरसेविका अमृता शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते सचिन शिंदे आदी उपस्थित होते. स्पर्धेचे प्रास्ताविक ‘सकाळ’चे तालुका बातमीदार चेतन जाधव यांनी केले.
याप्रसंगी बोलताना श्री शहाजी प्रशालेचे मुख्याध्यापक राजेश पडवळकर यांनी सकाळ गेल्या अनेक वर्षापासून ही स्पर्धा आयोजित करीत असल्याचे सांगून यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन मिळते. व अनेक चांगले कलाकार यातून निर्माण होऊन ते आपल्या प्रशालेचे नाव उज्वल करतात.
या चित्रकला स्पर्धेस कलाशिक्षक अतुल जाधव, प्रवीण काशीद, सतीश जगदाळे, स्नेहा ढेरे, आश्लेषा देशपांडे, सचिन हंचाटे, मनिषा बालकोटे, सचिन घंटे, क्रीडा शिक्षक दयानंद दनुरे, उर्दू शाळेचे तसनीम शेख, जुलेखा बागमारू, माणिक ढेमरे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कलाशिक्षक अतुल जाधव यांनी तर कलाशिक्षक सतीश जगदाळे यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमास शहरातील सर्व प्रशालेचे विद्यार्थी उपस्थित होते.
