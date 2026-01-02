अकलुज पोलीसांनी केली चोरी करणाऱ्या परराज्यातील टोळीस अटक
अकलूजमध्ये चोरी; परराज्यातून टोळी गजाआड
अकलूज पोलिसांची कामगिरी; ५.१३ लाख रोकडसह वाहन जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
अकलूज, ता. २ : यशवंतनगर येथे झालेल्या पावणे सहा लाख रोख रकमेच्या चोरीचा तपास करून अकलूज पोलिसांनी गुजरात राज्यातील तिघांना अटक केली आहे.
यशवंतनगर (ता. माळशिरस) येथील बी. एस. कन्स्ट्रक्शन कार्यालयाच्या ड्रॉवरमधील ५ लाख ४५ हजार रुपये रोख रक्कम चोरीस गेल्याची फिर्याद आनंद भोसले यांनी दिली होती. या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल करून गुन्ह्यातील अज्ञात आरोपींचा पोलिस उपनिरीक्षक विशाल कदम यांच्या नेतृत्वाखाली शोध घेत असताना, काही संशयितांचे सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त झाले होते. यामध्ये एका चारचाकी वाहनाचा क्रमांक प्राप्त झाला. तो क्रमांक व संशयितांचे फुटेज संपूर्ण देशातील पोलिसांच्या वेगवेगळ्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पाठविण्यात आले. सापुतारा पोलिस ठाणे हद्दीत नाकाबंदी दरम्यान सीसीटीव्ही फुटेजमधील संशयित चोरटे व वाहन मिळून आले. सोलापूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक व अपर पोलिस अधीक्षक यांच्या आदेशान्वये पोसई कदम व तपास पथकाने सापुतारा येथे जाऊन अनिलभाई रेवाभाई भांभोरे (वय २७), मिथुनभाई रेवाभाई भांभोरे (वय ३४, दोघे रा. नाडेलगाव, धुळ महोडी फलिया, ता. गरबाडा, जि. दाहोद, राज्य गुजरात) आणि वकील तेजसिंग भांभोरे (वय ३२, रा. अंबाली खजुरीया शिमोडा, फलिया, ता. गरबाडा, जि. दाहोद, राज्य गुजरात) यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे तपास केला असता, संशयित आरोपींनी अकलूज येथे केलेल्या चोरीची कबुली दिली. या गुन्ह्यात चोरी केलेल्या एकूण ५ लाख ४५ हजार रकमेपैकी ५ लाख १३ हजार १८० रुपये पोलिसांनी हस्तगत केले. गुन्ह्यात वापरलेले वाहन (जीजे २० सीबी- २६४६) जप्त केले.
संशयित आरोपींना अकलूज पोलिस ठाण्यात आणून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयासमोर उभे केले असता त्यांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली. यादरम्यान संशयित आरोपींकडे अधिकचा तपास केला असता, त्यांनी अशा प्रकारे सांगोला पोलिस ठाणे हद्दीत चोरी केल्याची कबुली दिली. त्या गुन्ह्यात चोरी केलेल्या चांदीचा मुद्देमाल देखील आरोपींकडून जप्त करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक विशाल कदम तपास करीत आहेत.
---
या पोलिस पथकाने केली कामगिरी
ही कामगिरी पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, अकलूज संतोष वाळके, पोलिस निरीक्षक नीरज उबाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण शाखा अकलूजचे पोलिस उपनिरीक्षक विशाल कदम व हवालदार विक्रम घाटगे, विनोद साठे, सुहास क्षीरसागर, शिवकुमार मदभावी, अभिजित कुंभार, पोलिस कॉन्स्टेबल रणजित जगताप, दत्तात्रय खरात, सोमनाथ माने, पंडित गवळे तसेच सायबरचे पोलिस हवालदार तांबोळी यांनी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.