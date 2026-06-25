पुणे

अकोल्यात गुरुवारी वांगी १००० ते १२०० रुपये

अकोल्यात गुरुवारी वांगी १००० ते १२०० रुपये
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अकोल्यात वांगी १००० ते १२०० रुपये

अकोला ः स्थानिक भाजी बाजारात वांग्याच्या दरांमध्ये मोठा चढ-उतार दिसून येत आहे. सध्या वांगी १००० ते १५०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकली जात असून मागील काही दिवसांत हा दर अस्थिर राहिला आहे. गुरुवारी बाजारात वांगी १००० ते १२०० रुपयांदरम्यान विक्री झाली. दोन दिवसांपूर्वी मात्र दर १८०० ते २५०० रुपयांपर्यंत मिळाला होता. मागणी कमी झाल्यामुळे दरांमध्ये घट झाल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मालाचा उठाव मंदावल्याने बाजारात सतत चढ-उतार सुरू आहेत. किरकोळ बाजारात वांगी २० ते ३० रुपये प्रति किलो दराने विकली जात आहेत. दररोज आवक आणि मागणी यानुसार किंमती बदलत असल्याचे चित्र दिसून येते. अकोल्यातील भाजी बाजारात मागील काही दिवसांपासून वांग्याच्या दरांमध्ये सातत्याने बदल होत आहेत. पुढील दिवसांत परिस्थिती सुधारेल की नाही याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.

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