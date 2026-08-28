पुणे

अकोल्यात सोमवारी जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांसाठी उद्योगवाढीचे व्यासपीठ

अकोल्यात सोमवारी जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांसाठी उद्योगवाढीचे व्यासपीठ
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अकोल्यात जिल्हास्तरीय
गुंतवणूक परिषद सोमवारी

उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांसाठी उद्योगवाढीचे व्यासपीठ

अकोला : जिल्ह्यात औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासह नव-उद्योजक, व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांना एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योग विभाग आणि जिल्हा उद्योग केंद्राच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवारी (ता. ३१) जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी १० वाजता ही परिषद होणार आहे.
या परिषदेत जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रांतील संभाव्य गुंतवणूकदार आणि राज्य शासन यांच्यात सामंजस्य करार केले जाणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात नवीन उद्योग, व्यवसाय आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. परिषदेत जिल्ह्यात गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असलेल्या संधी, औद्योगिक सुविधा आणि व्यवसायवाढीसाठी आवश्यक बाबींवर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. उद्योगांसाठी आवश्यक परवाने व विविध शासकीय मंजुरी वेळेत मिळण्यासाठी ‘मैत्री’ कायदा आणि सुविधा कक्षाची माहितीही देण्यात येणार आहे.
विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख अधिकारी तसेच उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ परिषदेत सहभागी होऊन औद्योगिक सुविधा, व्यापारवाढ आणि गुंतवणुकीच्या संधींबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. जिल्ह्यात नवीन व्यवसाय आकर्षित करण्यासाठी तसेच विद्यमान उद्योगांच्या विस्ताराला चालना देण्यासाठीही परिषद महत्त्वाची ठरणार आहे.
जिल्ह्यातील नवउद्योजक, व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांना शासकीय यंत्रणेशी थेट संवाद साधण्याची संधी या परिषदेत उपलब्ध होणार आहे. गुंतवणुकीसाठी इच्छुकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे उपायुक्त संतोष बनसोड यांनी केले आहे.

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