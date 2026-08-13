पुणे

अकोल्यात कांदा किमान १००० व कमाल २७०० रुपये

अकोल्यात कांदा किमान १००० व कमाल २७०० रुपये
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अकोल्यात १००० व ३००० रुपये

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
अकोला ः स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दर्जेदार कांदा २५०० ते २८०० दरम्यान विकत आहे. दुय्यम प्रतिचा कांदा १००० ते १२०० दरम्यान प्रतिक्विंटल दराने विकल्या जात असल्याची माहिती बाजार समिती सुत्राने दिली. दररोज २५० ते ३०० क्विंटलची आवक होत आहे. यात बहुतांश माल हा स्थानिक भागातील आहे.
सध्या बाजारात कांद्याला मागणी असली तरी पुरवठा कमी असल्याने दर वाढलेले आहेत. चांगल्या प्रतिचा कांदा २५०० पासून २८०० पर्यंत विकत आहे. गुरुवारी (ता.१३) काही मालाला ३००० रुपयांचा दर मिळाला. कांद्याची किरकोळ विक्री ३५ ते ४० रुपयांदरम्यान सध्या होत आहे. नवीन कांद्याची आवक सुरु होईपर्यंत सध्या साठवणूक केलेला माल विक्रीला येत आहे. कांद्याचे आणखी काही दिवस असेच दर स्थिर राहण्याची शक्यता खरेदीदारांकडून व्यक्त केल्या जात आहे.

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