अकोला जिल्ह्यात नवीन विहीर,
कूपनलिका खोदण्यास बंदी
व्यावसायिक पाणी उपशावरही निर्बंध; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अकोला : जिल्ह्यात यंदा कमी पर्जन्यमान झाल्याने भूजल पातळीत घट झाली आहे. आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये आणि सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित राहावेत, यासाठी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत संपूर्ण जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. हे आदेश ३ ऑक्टोबरपासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहेत.
जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या परिघात खासगी अथवा व्यावसायिक वापरासाठी नवीन विहीर किंवा कूपनलिका खोदण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता उत्खनन केल्यास संबंधित मशीन व साहित्य जप्त करून कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
तसेच, जिल्ह्यातील लहान, मध्यम व मोठ्या शासकीय जलप्रकल्पांसह नद्या, नाले आणि बंधाऱ्यांमधून उद्योग अथवा व्यावसायिक कारणांसाठी पाणी उपसा करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. उपलब्ध पाणीसाठा पिण्यासाठी आणि टँकर भरण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा कंत्राटदारांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ नुसार कारवाई केली जाणार आहे. संबंधितांचे पंप, पाइपलाइन किंवा बोअरवेल मशीन जप्त करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलिस तसेच नगरपालिका व महानगरपालिका प्रशासनाला आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
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