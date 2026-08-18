बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी अकोल्यातच करा अहिल्या एकल हक्क संरक्षण समितीची आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्या सह प्रशासनाकडे मागणी

‘‘बालसंगोपन’ची पडताळणी अकोल्यातच करा’
अकोले, ता. १८ ः राज्य सरकारच्या एकल महिलांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक खर्चासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘बालसंगोपन योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिला व संबंधित व्यक्तींची पडताळणी अकोले येथेच करण्यात यावी, अशी मागणी अकोले तालुका अहिल्या एकल हक्क संरक्षण समितीच्या वतीने आमदार डॉ. किरण लहामटे व प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.
अहिल्या एकल हक्क संरक्षण समिती यांनी या प्रश्नाच्या संदर्भात आमदार डॉ. किरण लहामटे तसेच प्रशासनाचे लक्ष वेधले असून, त्यांनी या संदर्भात त्यांना सविस्तर निवेदन दिले आहे. त्यात पुढे असे म्हटले आहे की, सध्या अकोले विधानसभा मतदारसंघातील एकल महिला व त्यांच्या मुलांना बालसंगोपन योजनेसाठी चौकशी व पडताळणीकरिता अकोलेपासून सुमारे १३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अहिल्यानगर येथे जावे लागत असल्याने लाभार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
अनेक एकल महिला रोजंदारीवर किंवा शेतीच्या कामावर अवलंबून असल्याने त्यांना चौकशीसाठी दूरवर जाणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण ठरत आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ मिळविताना महिलांना अतिरिक्त त्रास सहन करावा लागत असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले.
प्रशासनाने याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी समितीच्या ज्योत्स्ना देशमुख, सिंधू धोंगडे, नीता डावरे, छाया चौधरी, छाया पोटे, सुनीता पडवळ, पूजा गोसावी, सुवर्ण गडगे, ज्योती वाकचौरे यांनी केली आहे. या प्रकरणी महिला व बालकल्याणमंत्र्यांची भेट घेऊ, असे यावेळी आमदार डॉ.लहामटे यांनी सांगितले.
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