पुणे

नगर ःअकोल्यात बिबट्याचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू

नगर ःअकोल्यात बिबट्याचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू
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अकोल्यात बिबट्याचा
विजेच्या धक्क्याने मृत्यू

अकोले, जि. अहिल्यानगर : भक्ष्याच्या शोधात असलेल्या अंदाजे दीड वर्षाच्या नर बिबट्याचा पाण्याच्या टाकीत पडून विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. अकोले शहरातील अभिनव शिक्षण संस्थेजवळ ही घटना घडली. अभिनव शिक्षण संस्थेजवळ एका इमारतीचे बांधकाम सुरू असून, तेथे तयार करण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाकीत हा बिबट्या पडला. टाकीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करताना त्याला विद्युत मोटारीची वायर आढळली. वर येण्यासाठी त्याने वायरला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता वायरला दात लागल्याने त्याला विजेचा धक्का बसला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला.

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