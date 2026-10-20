धरणांचे आवर्तन सोडताना बैठक का घेतली नाही? आमदार लहामटे आक्रमक

आवर्तन सोडताना बैठक का घेतली नाही
आमदार लहामटे यांचा सवाल ः अकोलेकरांना हक्काचे पाणी देण्याची मागणी
अकोले, ता. २० : तालुक्यातील धरणांमध्ये पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही अकोलेच्या हक्काचे पाणी मिळण्यात अडथळे का येत आहेत, असा सवाल आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी उपस्थित केला. धरणांचे आवर्तन सोडण्यापूर्वी कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेणे अपेक्षित असताना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठक न घेताच आवर्तन सोडण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकाराबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सोमवारी (ता. १९) झालेल्या बैठकीत आमदार लहामटे, सर्वपक्षीय पदाधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधींनी अकोले तालुक्याच्या पाणीप्रश्नावर चर्चा केली. मात्र, बैठकीला संबंधित अधिकारी उपस्थित नसल्याने शेतकऱ्यांचा संताप वाढला. कार्यकारी अभियंता स्वप्नील काळे, प्रदीप हाफसे व हाडरे गेहराज बैठकीला गैरहजर राहिल्याने उपअभियंता जगदीश दरोडे व प्रतीम शेवाळे यांना पाठविण्यात आले होते. तालुक्यातील धरणांमध्ये पाणीसाठा उपलब्ध असताना अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळत नसल्याचा मुद्दा आमदार लहामटे यांनी उपस्थित केला. निळवंडे धरणातील पाणीसाठ्याचे नियोजन करताना अकोले तालुक्याच्या गरजांचा विचार केला जात नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
निळवंडे धरणात सुमारे ७ हजार ८२० टीएमसी पाणीसाठा असल्याचा उल्लेख करत, त्यातील लाभक्षेत्रासाठी राखीव पाण्याच्या नियोजनाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. ऊर्ध्वप्रवाहातील कालव्यांमधून अकोले तालुक्याला पाणी देण्याबाबत स्पष्ट नियोजन दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
अकोले तालुक्यातील ३२ गावांना पिण्याच्या पाण्याबरोबरच सुमारे ४०० शेततळ्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनाही पाणी मिळाले पाहिजे, अशी मागणी आमदार लहामटे यांनी केली.
कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेऊन पाणीवाटपाचे नियोजन करणे आवश्यक असताना थेट आवर्तन सोडण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. पाण्याच्या नियोजनात अकोले तालुक्यावर अन्याय होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
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बैठक न घेताच आवर्तन सोडल्याचा आरोप
भंडारदरा धरणातील पाणी निळवंडे धरणात साठविण्यासाठी सोडून लोअर व ऊर्ध्वस्तरीय कालव्यांद्वारे अकोले तालुक्याला आवर्तन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्याबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नसल्याने आमदार लहामटे यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.
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