Pune News: स्मार्ट सोनेखरेदी, गुंतवणुकीकडे कल; अक्षय तृतीयेचा मुहूर्त;आगाऊ बुकिंग करण्यावर भर

पुणे: साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सराफा बाजारात उत्साहाची झळाळी दिसू लागली आहे. यंदा सोन्याच्या खरेदीत पारंपरिक उत्साहासोबतच 'स्मार्ट प्लॅनिंग'ची जोड मिळाल्याचे दिसून येत आहे. सणापूर्वीच ग्राहकांनी दागिन्यांचे आगाऊ बुकिंग करण्यावर भर दिल्याने बाजारपेठेला झळाळी आली आहे..सध्या सोन्याच्या भावात सातत्याने होत असलेल्या चढ-उतारामुळे ग्राहक अधिक सजग झाले असून, 'प्राइज लॉक' सुविधेचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. या सुविधेमुळे ग्राहकांना ठराविक भावात दागिने निश्चित करता येत असून, सणाच्या दिवशी भाव वाढल्यास त्याचा परिणाम खरेदीवर होत नाही. परिणामी नियोजनबद्ध आणि सुरक्षित खरेदीचा ट्रेंड स्पष्टपणे दिसून येत आहे..यंदा ग्राहक मोठ्या आणि जड दागिन्यांऐवजी हलके, आकर्षक आणि दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त डिझाइन्सकडे अधिक वळताना दिसत आहेत. विशेषतः नोकरदार महिला आणि तरुण वर्गामध्ये वजनाने हलक्या दागिन्यांची मागणी वाढली आहे. याशिवाय सोन्याची नाणी, छोटे दागिने आणि चांदीच्या भेटवस्तू यांनाही चांगली मागणी आहे.यंदा अक्षय तृतीयेच्या दिवशी विक्रीत चांगली वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..यंदाचे प्रमुख ट्रेंडहलके व वापरायोग्य दागिन्यांना मागणीनाणी, छोटे दागिने, लहान गुंतवणूक वाढलीगर्दी टाळण्यासाठी नियोजनबद्ध खरेदीआगाऊ बुकिंगला प्रतिसाद'प्राइज लॉक'मुळे भाव निश्चित खरेदी."या वर्षी अक्षयतृतीया लग्नसराईच्या हंगामासोबत येत असल्याने दागिने खरेदीचा उत्साह वाढलेला आहे. सोन्याचे भाव उच्चांकावर असले तरी ग्राहकांच्या खरेदीवर त्याचा फारसा परिणाम होत नाही."- डॉ. सौरभ गाडगीळ, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, पीएनजी ज्वेलर्स"अक्षयतृतीया हा 'समृद्धी'चा दिवस मानला जात असल्याने या दिवशी केलेली सोन्याची खरेदी केवळ परंपरा नसून सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून खरेदी केली जात आहे. हलक्या आणि आधुनिक डिझाइन्सकडे खरेदीचा अधिक कल आहे. "- फत्तेचंद रांका, संस्थापक, रांका ज्वेलर्स.