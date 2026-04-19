पुणे

Pune News: बाजारपेठांत खरेदीचा उत्साह; अक्षय तृतीयेनिमित्त सोने, वाहने, कपड्यांच्या बाजारात गर्दी

Gold and Jewelry Sales See a Surge: अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर पुण्यातील बाजारपेठांमध्ये खरेदीचा जोरदार उत्साह आहे. सोने, वाहने, कपडे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे: अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्वच बाजारपेठांमध्ये खरेदीचा उत्साह वाढला आहे. सोने-चांदी, वाहने, कपडे तसेच इलेक्ट्रॉनिक साहित्य खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. सणाच्या मुहूर्तावर नवीन वस्तू खरेदी करण्याची परंपरा असल्यामुळे नागरिक विविध बाजारपेठांकडे वळल्याचे चित्र आहे.

Related Stories

No stories found.