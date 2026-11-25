आळंदी : आळंदीत भरणाऱ्या कार्तिकी वारीच्या पार्श्वभूमीवर आळंदीमध्ये रविवारपासून (ता. २९) पोलिसांचा बंदोबस्त मागवण्यात आला आहे. गर्दीच्या ठिकाणी तसेच मंदिर परिसरामधील संशयित हालचाली अथवा संशयित वस्तू, पिशवी आढळल्यास हात न लावता स्थानिक पोलिसांशी संपर्क करावा. वारकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी देऊळवाडा, इंद्रायणी नदी घाट, मंदिर परिसर आणि प्रदक्षिणा रस्त्यावर पोलिसांचे वॉच टॉवर उभारण्यात येणार असल्याची माहिती आळंदी पोलिसांच्या वतीने देण्यात आली. .संत ज्ञानेश्वर माउलींचा संजीवन समाधी सोहळा १ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. यानिमित्ताने आळंदीत भरणाऱ्या कार्तिकी वारीच्या पार्श्वभूमीवर आळंदी शहर पोलिसांच्या वतीने पोलिसांचा विशेष बंदोबस्त मागवण्यात आला आहे..दरम्यान, रविवारपासून आळंदी शहरात येणाऱ्या औद्योगिक अवजड वाहनांना आळंदी शहरात बंदी असणार आहे. आळंदीत येणारी अवजड वाहने पर्यायी मार्गाने वळवण्यात येतील. यामध्ये शेल पिंपळगाव मार्गे येणारी वाहतूक कोयाळी-मरकळ मार्गे वळवण्यात येईल. चाकण मार्गे येणारी वाहतूक चिंबळी मार्गे मोशी भागात वळवली जाईल. पुणे-आळंदी रस्त्याने येणारी वाहतूक चऱ्होली फाट्यावरून बाह्यवळण मार्गाने वळवण्यात येईल. मरकळ औद्योगिक भागातून आळंदीकडे येणारी वाहतूक आळंदी बाह्यवळण मार्गाने वळवली जाईल. देहू फाटा भागातून आळंदीमध्ये येणारी वाहतूक १ डिसेंबरपासून पूर्णपणे बंद केली जाईल..इंद्रायणी घाट, मंदिर परिसर, मंदिर गाभारा या भागात छोट्या-मोठ्या चोऱ्या तसेच घातपातासारख्या घटना घडू नयेत यासाठी संशयितांवर नजर ठेवण्यासाठी गुप्त वेशातील पोलिसांचा पहारा असेल. इंद्रायणी नदीकाठावर स्नानासाठी गेलेल्या भाविकांचे कपडे, पैशांचे पाकीट चोरीला जाण्याच्या घटना घडतात. याचबरोबर महिलांचे मंगळसूत्रही चोरी जाण्याच्या घटना घडतात. यावर आळा घालण्यासाठी स्वतंत्रपणे महिला पोलिसांची नेमणूक इंद्रायणी नदीकाठावर केली जाईल. प्रदक्षिणा रस्ता तसेच मंदिराकडे येणाऱ्या मार्गांवर चेंगराचेंगरीसारख्या घटना घडू नयेत यासाठी पोलिसांच्या वतीने नगरपरिषद अतिक्रमण विभागाच्या मदतीने हातगाड्या, पथारीवाल्यांवर कारवाई केली जाईल..असा असणार बंदोबस्तसहाय्यक पोलिस आयुक्त ५ पोलिस निरीक्षक २८ पोलिस उपनिरीक्षक ११०पोलिस अंमलदार ७७५ होमगार्ड ६०० एसआरपीएफ कंपनी २ एनडीआरएफ २ बीडीडीएस टीम २ असा बंदोबस्त संपूर्ण वारी काळात आळंदीमध्ये असणार आहे.ठिकठिकाणी नाकाबंदीआळंदी शहराच्या बाहेर ठिकठिकाणी नाकाबंदी करून अवजड तसेच चारचाकी वाहनांना प्रवेश बंदी केली जाईल. यामध्ये वारकरी, फडकरी, दिंडीकरी तसेच दूध, फळे, भाजीपाला वाहतूक करणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या वाहनांना प्रवेश दिला जाईल. याचबरोबर स्थानिक कामगार आणि विद्यार्थ्यांच्या वाहनांना आळंदी शहर पोलिसांच्या वतीने वाहन पास दिले जातील. नाकाबंदीच्या ठिकाणी दिवस आणि रात्रपाळी अशा दोन सत्रात पोलिसांचा बंदोबस्त राहील..खासगी ड्रोन उडविण्यास बंदीकार्तिकी वारी काळामध्ये घातपातासारख्या घटना टाळण्यासाठी आणि संशयित व्यक्तींवर नजर ठेवण्यासाठी पोलिसांच्या वतीने विविध चौकांमध्ये वॉच टॉवर बांधण्यात येणार आहेत. या टॉवरवर दिवस आणि रात्रपाळी अशा दोन सत्रात पोलिसांचा बंदोबस्त असेल. याचबरोबर ड्रोनद्वारेही शहराची सुरक्षितता तपासली जाणार आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून खासगी ड्रोन उडविण्यास वारी काळामध्ये पूर्णपणे बंदी ठेवण्यात आली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.