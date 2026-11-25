आळंदी : आळंदीतील कार्तिकी वारीच्या पार्श्वभूमीवर, धर्मशाळा आणि मंगल कार्यालयांमध्ये महिलांची छेडछाड रोखण्यासह अनोळखी व्यक्तींना वास्तव्यास मनाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना पोलिसांनी दिल्या आहेत. सुरक्षेचा उपाय म्हणून सर्व ठिकाणी तातडीने सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून घेण्याचे आवाहनही पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयामार्फत करण्यात आले आहे..संत ज्ञानेश्वर माउलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त आळंदीत भरणाऱ्या कार्तिकी वारीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने नियोजन सुरू केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून धर्मशाळा, मंगल कार्यालय आणि वारकरी शिक्षण संस्थांच्या चालक-मालकांची बैठक मंगळवारी (ता. २४) सायंकाळी आळंदी पोलिस ठाण्यात पार पडली. या बैठकीस पोलिस उपायुक्त मारुती जगताप, सहाय्यक आयुक्त सुधाकर यादव, गुलाबसिंग इनामदार, योगेश रांजणकर, देवस्थानचे विश्वस्त चैतन्य महाराज कबीर, योगी निरंजननाथ, अॅड. राजेंद्र उमाप, आणि नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे उपस्थित होते..सुरक्षेसाठी सूचनाधर्मशाळा, मंगल कार्यालयांत महिला व मुलींची छेडछाड होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.वृद्ध व्यक्ती व लहान मुलांच्या खिशात नाव, पत्ता व मोबाईल क्रमांकाची चिठ्ठी ठेवावी.वारी काळात वाटप होणारे अन्न आणि पाणी स्वच्छ व चांगल्या प्रतीचे असावे..वाहतूक सुविधादिंड्यांची वाहने धर्मशाळा, मंगल कार्यालयांच्या वाहनतळातच उभी करावीत,नगर परिषदेने वडगाव रस्त्यावर मोबाईल टॉयलेट व हॅलोजन लाइटची व्यवस्था करावी.हरिनाम सप्ताहासाठी येणाऱ्या दिंड्यांच्या वाहनांना शहरात प्रवेशासाठी पास दिले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.