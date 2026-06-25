पुणे

आषाढी वारीसाठी ''जनसेट''चा प्रकाश

आषाढी वारीसाठी ''जनसेट''चा प्रकाश
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आळंदी, ता. २४ : आषाढी वारीसाठी आळंदीत येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांची वीज खंडित झाल्यास गैरसोय होऊ नये, यासाठी नगरपरिषदेने यंदा प्रथमच प्रदक्षिणा मार्ग आणि मंदिर परिसरात जनसेटची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे आणि मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी विभाग प्रमुखांसह शहराची प्रत्यक्ष पाहणी करून वारीच्या कामांचा आढावा घेतला.
संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आळंदी नगरपरिषदेने बुधवार (ता. २३) पासून विशेष पाहणी मोहीम हाती घेतली आहे. पहिल्या दिवशी विद्युत तर दुसऱ्या दिवशी बांधकाम विभागाच्या कामांची तपासणी करण्यात आली. या वेळी इंद्रायणी नदी घाट, चाकण चौक आणि गावठाण भागातील वाहतुकीस अडथळा ठरणारे विजेचे व टेलिफोनचे खांब हटवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच पुलांवरील दिव्यांची दुरुस्ती आणि नवीन दिवे बसवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे.

शहरातील नाल्यांची सफाई, अतिक्रमणे काढणे आणि भागीरथी नाल्याची स्वच्छता यावरही भर दिला जात आहे. वारी काळात भाविकांसाठी उभारल्या जाणाऱ्या मोबाइल टॉयलेट्सच्या ठिकाणी मुरमीकरण, पाणी आणि पुरेशा प्रकाशाची व्यवस्था करण्याचे निर्देश बांधकाम विभागाला दिले आहेत.

पालखी प्रस्थान काळात वीजपुरवठा खंडित झाल्यास भाविकांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. त्यासाठी जनसेटचा पर्याय उपलब्ध केला असून सर्व कामे १ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- प्रशांत कुऱ्हाडे, नगराध्यक्ष

रात्रीच्या वेळी अंधाराचा फायदा घेऊन होणाऱ्या चोऱ्या रोखण्यासाठी आणि वृद्ध वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी जनसेटची व्यवस्था उपयुक्त ठरेल. तसेच दर्शन बारीतील राडारोडा व फुटपाथची दुरुस्ती चार दिवसांत पूर्ण केली जाईल. या वेळी विरोधी पक्षनेते आदित्य घुंडरे, विविध विभागांचे प्रमुख आणि नगरसेवक उपस्थित होते.
- माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी

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