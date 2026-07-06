पुणे

Alandi Flood News: बंद केलेल्या आळंदी-मरकळ पुलावरून धोकादायक वाहतूक, तर गोलेगाव-वडगाव पूल पाण्याखाली

Floodwaters Disrupt Traffic Near Alandi: मात्र बंदी असूनही मरकळच्या जुन्या पुलावरून जड वाहनांची धोकादायक वाहतूक सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.
Alandi Flood News

Alandi Flood News

esakal

प्रशांत पाटील
Updated on

आळंदी: आळंदी-मरकळ रस्त्याला जोडणारा मरकळ येथील इंद्रायणीवरील जुना पूल वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद करण्यात आल्याचे वाहतूक विभाग, पुणे शहर पोलिसांकडून यापूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र तरीही अद्याप जड अवजड वाहने या पुलावरून वाहतूक करत आहेत. आळंदीतील इंद्रायणी पुलावर पाणी गेल्याने वाहतूक बंद आहे.

Loading content, please wait...
alandi
Traffic
Flood Damage News