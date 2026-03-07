पुणे
दारू विक्रीप्रकरणी महिलेवर गुन्हा
आळंदी, ता. ७ : बेकायदा हातभट्टी दारूजवळ बाळगून त्याची विक्री करणाऱ्या महिलेवर आळंदी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
ही घटना केळगावमधील हनुमान वाडी ठाकरवस्तीवर शुक्रवारी (ता. 6) घडली. याबाबत फिर्याद आळंदी पोलीस ठाण्यातील अमली पदार्थ विरोधी पथकातील पोलिस शिपाई चंद्रकांत जाधव यांनी दिली. आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हातभट्टी दारूविक्री करणारी महिला पोलिसांची चाहूल लागताच पळून गेली. तिच्याकडे घटनास्थळी तीस लिटरचे तीन कॅन भरून नऊ हजार रुपयांची गावठी हातभट्टी दारू आढळून आली. अधिक तपास आळंदी पोलिस करत आहेत.