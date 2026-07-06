Alandi Flood Update : आषाढी वारीपूर्वी आळंदीत पूरस्थिती, 'इंद्रायणी'ला महापूर, घाटांसह धर्मशाळा बुडाल्या; देवस्थान-पोलिसांकडून वारकऱ्यांना कडक सूचना

आळंदी (पुणे) : मावळ भागातील धरण साठ्यातून सोडण्यात आलेल्या पाण्याच्या विसर्गामुळे आणि संततधार पावसामुळे आळंदी येथील इंद्रायणी नदीला पूर आला (Indrayani River flood in Alandi) आहे. इंद्रायणीच्या तीरावरील दोन्ही घाटांवर पाणी शिरले असून नदीच्या लगतच्या घरांमध्ये पाणी शिरले आहे. काही धर्मशाळा आणि वारकरी संस्थांमध्येही पाणी शिरले आहे. .या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेऊन आळंदी देवस्थानच्या वतीने आवाहन करण्यात आले आहे की, आषाढी वारी 2026 – श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळ्यासाठी येणाऱ्या सर्व वारकरी, भाविक आणि नागरिकांनी आळंदी शहरात प्रवेश करू नये. शहरात येणारे नदीवरील चारही पूल पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे सध्या आळंदी शहरात येणे सुरक्षित नाही..ज्या वारकरी व भाविकांनी आळंदीच्या दिशेने प्रवास सुरू केला आहे, त्यांनी ज्या ठिकाणी आहात तेथेच सुरक्षित थांबावे व आळंदीकडे येण्याचा प्रयत्न करू नये. नगरपरिषद प्रशासन, पोलीस यंत्रणा व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे..Mahabaleshwar Rain Update : महाबळेश्वरमध्ये विक्रमी पाऊस! 24 तासांत 513 मिमी अतिवृष्टी; कोयना धरणात 78,000 क्युसेक वेगाने आवक, मोरणा धरण ओव्हरफ्लो.अफवांवर विश्वास ठेवू नये तसेच नदीपात्र, घाट परिसर व बंद करण्यात आलेल्या पुलांकडे जाणे टाळावे. आपल्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करत आहे. सर्वांनी संयम बाळगून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन आळंदी देवस्थानच्या वतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.