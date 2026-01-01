Alandi Accident : विजय स्तंभ मानवंदनेसाठी निघाले; अन् आळंदी-मरकळ रस्त्यावर जीप झाली पलटी; 28 जण जखमी!

आळंदी : पेरणे फाटा ( भीमा कोरेगाव ता. शिरूर ) येथील विजयस्तंभ मानवंदना अभिवादन करण्यासाठी जाणाऱ्या अनुयायांच्या जीप (एम एच 14, एल बी 3097) वरील चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून जीप पलटी झाली. या अपघातात कुरुळी (ता. खेड), पिंपरी चिंचवड आणि नांदेड भागातील सुमारे 28 अनुयायी जखमी झाले. अपघातात पुरुष महिलांसह कुरुळी येथील दीड वर्षाच्या बालकाचा समावेश आहे. सर्व जखमींवर आळंदीतील ग्रामीण रुग्णालय, पिंपरी येथील वाय सी एम रुग्णालय आणि आळंदीतील एका खाजगी रुग्णालयात उपचार चालू आहे..ही घटना आळंदी मरकळ रस्त्यावर मरकळ येथील रबीन केबल कंपनीच्या समोर सकाळी दहा वाजून 40 मिनिटांच्या सुमारास घडली. अपघाताची खबर मिळताच घटनास्थळी आळंदी पोलिसांनी ताबडतोब धाव घेतली आणि स्थानिकांच्या मदतीने सर्व जखमींना आळंदीतील एका खाजगी रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी नेले. अपघाताबाबत आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक जानेवारी पेरणे फाटा येथे विजय स्तंभाला भेट देण्यासाठी आणि मानवंदना करण्यासाठी अनेक अनुयायी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून जात असतात. कुरुळी (ता. Khed) येथील सोनवणे वस्तीवर नांदेड येथील एक कुटुंब स्थायिक झालेले आहे. .Pune News: गुन्हा दाखल, उमेदवाराने सांगितली घटना | PMC Election | Sakal News.त्यांनी त्यांचे अन्य नातेवाईक एकत्र करून पेरणे फाटा येथे जीपने चालले होते. सर्वजण कुरळी मधून पिकप निघाले. जवळपास 30 ते 35 लोक एका गाडीमध्ये होते. गाडीच्या बाजूला आणि मध्यभागी लाकडी फाळके लावले होते आणि त्यावर लोक बसली होती. मरकळ येथे आल्यानंतर जीपच्या चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि गाडीने झोला मारला. जीप पलटी झाली. या अपघातामध्ये 28 जण किरकोळ जखमी झाले तर तीन ते चार जणांना फ्रॅक्चर झाल्याचे सांगण्यात आले. अपघात स्थळी महिला तसेच लहान मुलाचा रडण्याचा आवाज मोठ्याने येत होता. तत्काळ आजूबाजूच्या नागरिकांनी सहकार्य करत आळंदी पोलिसांना माहिती कळवली तसेच रुग्णवाहिका बोलावली. .तीन ते चार रुग्णवाहिकांच्या माध्यमातून काही खाजगी वाहनातून जखमींना आळंदीतील ग्रामीण रुग्णालय आणि एका खासगी रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल केले. येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जखमी रुग्णांवर तातडीचे इलाज केले. चार ते पाच जणांना फ्रॅक्चर झाले तर चार जणांना डोक्याला मार लागलेला होता तर एकाच्या पोटाच्या आतड्यांना मार लागला होता असे दहा लोक पिंपरी येथील वायसीएम रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी नेले. दरम्यान बाकीचे रुग्ण आळंदीतील रुग्णालयामध्ये उपचार घेत असल्याचे चित्र आहे..आळंदीतील ग्रामीण रुग्णालय वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर उर्मिला शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नांदेड येथील प्रशांत आनंद पवार गोदावरी दिगंबर वाघमारे रावसाहेब लक्ष्मण गवांदे शालिनी कांबळे तर लोहा येथील अनिल नारायण सुंडे, कुरुळी मधील प्रेम प्रमोद कांबळे रत्नदीप गोविंद सावरे गोविंद सावरे नंदिनी विश्वनाथ पगारे सुलोचना सोनुले करुणा प्रभाकर सोनुले चैतन्य अनिल धुंडे अनुराधा धुंडे, यवतमाळ येथील वंदना सिद्धार्थ खाडे, पिंपरी चिंचवड मधील प्रभाकर सोनुले तेलंगणा येथील दिनेश कांबळे अशा लोकांना आळंदीतील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करण्यात आले..Pune Accident: पिकअप व दुध टँकरच्या भीषण अपघातात दोन महिला ठार; ३१ जण जखमी, अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावरील घटना ! .त्यामध्ये चैतन्य धोंडे हा कुरळीतील दीड वर्षाचा मुलगा आहे जखमी झाला आहे. रुग्णवाहिकेतून सर्व रुग्णांना ग्रामीण रुग्णालयात आणले त्यावेळी बऱ्याच जणांचे रडण्याचे आवाज येत होते काही जणांच्या डोक्याला हाताला मार लागला होता तर काहींचे कान आणि ओट्स तुटले होते. ग्रामीण रुग्णालयामध्ये तातडीने उपचार देण्यात आले सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे..जीपचा अपघात झाल्यानंतर महिला घाबरलेल्या परिस्थितीत होत्या. काहींचे ओठ आणि कान तुटलेले होते. काहींच्या डोक्याला मार लागला तर काहींचे हाताला फ्रॅक्चर झाले होते. एकमेकांच्या अंगावर पडल्याने अनेक जण भेदरले होते. त्यामुळे अपघात स्थळी किंचाळण्याचा आवाज येत होता. जीपमध्ये पिशव्या मोबाईल आणि चपला पडलेल्या होत्या. दिवशी एक बाजू तसेच मागील बाजू तुटलेली होती..अपघात झाल्यानंतर पोलीस तत्काळ अपघात स्थळी दाखल झाले. स्थानिकांनी पाण्याची बाटली घेऊन जखमींना पाणी पाजले तसेच उपचारासाठी रुग्णवाहिकेमध्ये उचलून बसविले. आजूबाजूच्या नागरिकांनी तात्काळ मदत केल्यामुळे अनेकांना वेळेत उपचार मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.