पुणे

Alandi Accident : विजय स्तंभ मानवंदनेसाठी निघाले; अन् आळंदी-मरकळ रस्त्यावर जीप झाली पलटी; 28 जण जखमी!

Bhima Koregaon Vijay Stambh : आळंदी-मरकळ रस्त्यावर विजयस्तंभ अभिवादनासाठी जाणाऱ्या अनुयायांच्या जीपचा अपघात होऊन 28 जण जखमी झाले. पोलीस व स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
Jeep Overturns While Heading to Bhima Koregaon

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आळंदी : पेरणे फाटा ( भीमा कोरेगाव ता. शिरूर ) येथील विजयस्तंभ मानवंदना अभिवादन करण्यासाठी जाणाऱ्या अनुयायांच्या जीप (एम एच 14, एल बी 3097) वरील चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून जीप पलटी झाली. या अपघातात कुरुळी (ता. खेड), पिंपरी चिंचवड आणि नांदेड भागातील सुमारे 28 अनुयायी जखमी झाले. अपघातात पुरुष महिलांसह कुरुळी येथील दीड वर्षाच्या बालकाचा समावेश आहे. सर्व जखमींवर आळंदीतील ग्रामीण रुग्णालय, पिंपरी येथील वाय सी एम रुग्णालय आणि आळंदीतील एका खाजगी रुग्णालयात उपचार चालू आहे.

Koregaon Bhima
pune
accident
Event
alandi

