पुणे

Kartiki Wari : संत ज्ञानेश्वर माउलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर; चार डिसेंबरला कार्तिकी एकादशीची मुख्य पहाट पूजा, आठ डिसेंबरपर्यंत वारी

Kartiki Wari in Alandi Begins on December : आळंदीतील संत ज्ञानेश्वर माउलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्याला एक डिसेंबरपासून प्रारंभ होणार आहे. गुरू हैबतबाबांच्या पायरीपूजनाने वारी सुरू होईल. सहा डिसेंबरला संजीवन समाधी दिन साजरा होईल.
Kartiki Wari in Alandi Begins on December

Kartiki Wari in Alandi Begins on December

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आळंदी : संत ज्ञानेश्वर माउलींच्या संजीवन समाधी दिन सोहळ्यास आळंदीतील देऊळवाड्याच्या गुरू हैबतबाबांच्या पायरीपूजनाने मंगळवारी (ता. १ डिसेंबर) सुरुवात होणार आहे. सोहळ्यातील कार्तिकी एकादशीची मुख्य पहाट पूजा शुक्रवारी (ता. ४ डिसेंबर) तर माउलींचा संजीवन समाधी दिन सोहळा रविवारी (ता. ६ डिसेंबर) होणार आहे.

Loading content, please wait...
pandharpur
alandi
Sant Dnyaneshwar Maharaj
kartiki Ekadashi
Sant Dnyaneshwar Blessings