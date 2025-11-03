पुणे

Alandi Weddings : गुरू-शुक्राच्या अस्तामुळे आळंदीत विवाह मुहूर्त कमी, कार्यालय बुकिंगला थंड प्रतिसाद

Marriage Muhurats Sparse Due to Guru-Shukra Ast : यंदा गुरू-शुक्राच्या अस्तामुळे नोव्हेंबरमध्ये शेवटच्या आठवड्यात, डिसेंबरमध्ये केवळ चारच तर जानेवारीत एकही मुहूर्त नसून, ३ फेब्रुवारीपासून लग्नाचे मुहूर्त सुरू होणार असल्याची माहिती आळंदीतील पुरोहित संदीप कुलकर्णी यांनी दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
आळंदी : तुळशी विवाहानंतर लग्नाचे मुहूर्त सुरू होतात. मात्र यंदाच्या वर्षी गुरू- शुक्राचा अस्त असल्याने मुहूर्त कमी आहेत. नोव्हेंबरमध्ये केवळ शेवटच्या आठवड्यात, डिसेंबरला केवळ चारच मुहूर्त, तर शुक्राच्या अस्तामुळे जानेवारीमध्ये मुहूर्तच नाहीत. ३ फेब्रुवारीपासून लग्नाचे मुहूर्त सुरू होत असल्याची माहिती आळंदीतील चिंतामणी ज्योतिष मंगल कार्यालयाचे पुरोहित संदीप कुलकर्णी यांनी दिली.

