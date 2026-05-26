Alandi Temple Security : आळंदीतील दानपेटी चोरी प्रकरणानंतर देवस्थान प्रशासन सतर्क: व्यवस्थापकांसह कर्मचाऱ्यांकडून खुलासा

आळंदी : आळंदीतील संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी मंदिरात सेवकाने दानपेटीतील पैशांची चोरीची घटना दुर्दैवी असून देवस्थानच्या व्यवस्थापकासह अन्य तीन कर्मचाऱ्यांकडून चोरीच्या घटनेबाबत खुलासा मागवण्यात आला आहे. परिणामी देवस्थान ने सुरक्षा आणि आर्थिक नियंत्रण व्यवस्थेत मोठे बदल जाहीर केले आहेत. देवस्थानच्या अन्नदान आणि कॅश मोजणी विभागात कोणताही स्वयंसेवक नियुक्त केला जाणार नाही. मुख्य व्यवस्थापकांच्या उपस्थितीतच दानपेट्या उघडल्या जातील. संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ शूटिंग करण्यात येईल तसेच अतिरिक्त सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या देखरेखीखाली रक्कम मोजली जाणार आहे. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांची झडती घेण्यात येणार असल्याचेही आज झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आळंदी देवस्थाने भूमिका स्पष्ट केली..संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी मंदिरात दानपेटीतील रकमेच्या चोरीचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याने भाविकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. याप्रकरणी आळंदी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दानपेटीतील पैशांची चोरी करणाऱ्या विशाल वारूळे प्रकरणातील पोलिस तपासाचा पाठपुरावा सुरू असून दोषींना पाठीशी घातले जाणार नाही, अशी भूमिका देवस्थान प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे..घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आळंदी देवस्थानतर्फे आळंदी येथील भक्त निवासात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी पालखी सोहळा प्रमुख ऍड. राजेंद्र उमाप यांनी संपूर्ण घटनेची माहिती दिली.यावेळी प्रमुख विश्वस्त भावार्थ देखणे, चैतन्य महाराज कबीर, पुरुषोत्तम महाराज पाटील, तसेच ग्रामस्थ प्रतिनिधी म्हणून डि.डि.भोसले, नंदकुमार कुऱ्हाडे, विलास घुंडरे, रामभाऊ भोसले, संजय घुंडरे आणि नगरसेवक सचिन गिलबिले उपस्थित होते..यावेळी ॲड राजेंद्र उमाप यांनी सांगितले, विशाल वारुळे नावाचा स्वयंसेवक मंदिरातील विविध सेवांमध्ये कार्यरत होता. सीसीटीव्ही तपासणीदरम्यान त्याच्या हालचाली संशयास्पद आढळल्यानंतर तत्काळ चौकशी सुरू केली. २२ मे २०२६ रोजी सीसीटीव्ही विभागातील कर्मचारी श्रीकांत लवांदे हे मागील आठवड्याचे फुटेज तपासत असताना, १२ मे, १३ मे आणि १६ मे रोजी विशाल वारुळे हा कॅश विभागातून हार, फुले आणि प्लास्टिकच्या छोट्या पोत्यामध्ये काही वस्तू इतरांच्या नजरेआड नेत असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर आळंदी पोलिसांशी संपर्क साधून संबंधित व्यक्तीला पोलिसांच्या ताब्यात दिले आणि अधिकृत फिर्याद दाखल करण्यात आली. मंदिरात अनेक वर्षांपासून विविध सेवाभावी संस्थांचे स्वयंसेवक स्वच्छता आणि अन्नदान सेवेत सहभागी होत असतात. काही वारकरी विद्यार्थीही मागील काही वर्षांपासून अन्नदान विभागात सेवा देत. विशाल वारुळेनेही अन्नदान विभागातून काम सुरू करून कर्मचाऱ्यांचा विश्वास संपादन केला. .वारी काळात स्वयंपाक व्यवस्थेमध्येही त्याने काम केले. मात्र इतरांची नजर चुकवत हे कृत्य केल्याचे विश्वस्तांनी सांगितले. मंदिरातील सर्व कर्मचारी, स्वच्छता सेवक आणि सुरक्षा रक्षकांसाठी गणवेश ओळखपत्र सक्तीचे करण्यात आले. मंदिरात प्रवेश आणि बाहेर पडताना सुरक्षा तपासणी बंधनकारक करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांनी बरोबर येताना कोणत्याही प्रकारची पिशवी सोबत आणू नये तसेच बाहेर पडताना घेऊन जाऊ नये याबाबत तपासणी केली जाणार आहे. दानपेटीतील रक्कमचे व्हिडिओ शूटिंग केले जाणार आहे. मंदिर प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि सक्षम करण्यासाठी अत्याधुनिक ईआरपी सॉफ्टवेअर प्रणाली कार्यान्वित करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. मंदिरातील कर्मचारी सेवेकरी यांच्या हजेरी जिओ ट्रेकिंग आणि हालचाली टिपण्यासाठी सॉफ्टवेअर बसवले जाणार आहे. देवस्थानचे विश्वस्त मंडळातील किमान एक विश्वस्त दररोज भेट देऊन व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवतील. कॅश विभागात कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही. बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेतली जाईल. मंदिरातील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे भविष्यात एआय तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, या घटनेचा आढावा घेण्यासाठी २५ मे रोजी विश्वस्त मंडळाची विशेष बैठक घेण्यात आली होती. बैठकीत कॅश विभाग प्रमुख महेश गोखले, प्रशासन सहव्यवस्थापक सागर वाळके आणि अन्नदान विभागातील पांडुरंग कुटे यांच्याकडून खुलासा मागवण्यात आला आहे. व्यवस्थापक ज्ञानेश्वर वीर यांचे कडूनही चोरीबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..आळंदी देवस्थान मध्ये सध्या असलेले सीसीटीव्ही यंत्रणा डाटा केवळ पंधरा दिवसाचा स्टोरेज करेल एवढा आहे. यामुळे वारुळे यांनी मागील काही महिन्यात केलेली चोरीची शक्यता पुढे येण्याची खात्री नाही. मंदिरातील खाजगी सुरक्षा रक्षक, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडून सुरक्षेसाठी दिलेले पोलीस या चोरीच्या घटनेबाबत पूर्णपणे निष्फळ ठरले आहे. याबाबत पत्रकार परिषदेत विचारणा केली असता देवस्थानला समाधानकारक खुलासा करता आला नाही. या सुरक्षा यंत्रणांना कोणत्याही प्रकारची लेखी कारणे दाखवा देवस्थानकडून दिली गेली नाही..चोरीच्या घटनेबाबत मंदिर व्यवस्थापनावर बोट ठेवणारे पत्र दोन दिवसापूर्वी आळंदीतील काही ग्रामस्थांनी दिले. आज तेच ग्रामस्थ पत्रकार परिषदेमध्ये देवस्थानच्या विश्वस्तांच्या व्यासपीठावर सोबत बसलेले चित्र होते. याबाबत ग्रामस्थांनी चोरी संघटनेचा तसेच आणि गोष्टींचा पाठपुरावा सुरू असून देवस्थाने काही गोष्टींचा खुलासा समाधानकारक केला असल्याचे सांगितले.