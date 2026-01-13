Alandi Municipal Council : 'बुके ऐवजी बुक' देऊन नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे स्वागत; आळंदी पालिकेत भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व!

आळंदी : आळंदी नगर परिषदेत उपनगराध्यक्षपदी भाजपाचे सुजाता तापकीर आणि स्वीकृत सदस्य (नगरसेवक) म्हणून संदीप रासकर, राहुल चिताळकर या तिघांचीही बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली.संदीप रासकर यांची दुसऱ्यांदा आळंदी नगर परिषद मध्ये स्वीकृत सदस्यपदी निवड झाली. या निवडीनंतर विजयी उमेदवार यांची भाजपा समर्थकांनी फाटक्याची आतषबाजी आणि गुलालाची मुक्त उधळण करत आनंदोत्सव साजरा केला. नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे यांच्यासह भाजपाचे पंधरा नगरसेवक असल्यामुळे तिन्ही पदावर भाजपचा वरचस्मा दिसून आला. .आळंदी नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर आज मंगळवारी (ता. १३) आळंदी नगरपरिषदेच्या सभागृहामध्ये उपनगराध्यक्ष निवड तसेच स्वीकृत सदस्य निवड जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेसाठी नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे पिठासीन अधिकारी म्हणून कामकाज पाहत होते. उपनगराध्यक्ष पदासाठी सकाळी १० ते १२ या वेळेत प्रभाग आठ मधून बिन विरोध निवडून आलेल्या भाजपच्या सुजाता तापकीर यांनी उमेदवारी अर्ज मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांच्याकडे दाखल केला. पिठासीन अधिकाऱ्यांनी अर्जाची छाननी करून तो वैध ठरविला. कोणताही विरोधी अर्ज न आल्याने दुपारी १२.४५ वाजता भाजपच्या सुजाता तापकीर यांची उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली..Pune Crime: ''आम्ही भाई आहोत.. नादाला लागाल तर खून करु'', पुण्यात मोकाट गुंडांची दहशत.स्वीकृत सदस्य पदासाठी छाननी अधिकारी तथा पुणे उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल जोशी, यांच्याकडे बैठकीच्या २४ तास अगोदर म्हणजेच सोमवारी (ता. १२) दुपारी १२ वाजेपर्यंत नामनिर्देशन अर्ज दाखल करणे आवश्यक होते. त्यानुसार राहुल चितळकर, संदीप रासकर आणि तुषार घुडरे यांचे नामनिर्देशन अर्ज गटनेते सचिन गिलबिले यांच्या शिफारशीने दाखल करण्यात आले होते..छाननीअंती तुषार घुडरे यांना शासकीय संस्थांवरील आवश्यक पाच वर्षांचा अनुभव नसल्याने त्यांचा अर्ज अपात्र ठरविण्यात आला. उर्वरित संदीप रासकर, राहुल चितळकर यांचे अर्ज पात्र ठरवून ते पिठासीन अधिकारी तथा नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे यांच्याकडे पाठविण्यात आले. आज सर्व साधारण सभेवेळी दुपारी १ वाजता नगराध्यक्षांनी पात्र अर्जांची छाननी करून संदीप रासकर,राहुल चितळकर यांची स्वीकृत सदस्य पदी बिनविरोध निवड जाहीर केली..या सभेसाठी सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. नवनिर्वाचित सर्व नगरसेवक ,नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष स्वीकृत सदस्याचे स्वागत ‘बुके ऐवजी बुक’ (Bouquet-eria @ Waiting Area) या अभिनव संकल्पनेअंतर्गत पुष्पगुच्छाऐवजी पुस्तके भेट देऊन मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले..नव्याने निवड झालेले स्वीकृत सदस्य राहुल चिताळकर यांनी यापूर्वी नगराध्यक्ष पदावर काम केले होते. नुकतेच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांच्या पत्नी ज्योती चिताळकर यांचा अल्प मताने पराभव झाला होता. राहुल चिताळकर यांच्या निवडीने आनंदाचे वातावरणात परिवारात निर्माण झाले. तर संदीप रासकर यांनी तर इतिहास रचला आहे. राहायला ते शेजारच्या चऱ्होली बुद्रुक मध्ये असले तरी त्यांनी एकदा राजगुरूनगर मध्ये स्वीकृत सदस्य म्हणून निवडले गेले. .नंतर मागील पंचवार्षिक मध्ये स्वतः सह पत्नी लाही स्वीकृत सदस्य पदी आळंदी नगर परिषद मध्ये निवडून आणण्याची किमया साधली. नुकतेच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग पाच मधून भाऊ संतोष रासकर यांना भाजपच्या तिकिटावर निवडून आणले. आणि आता पुन्हा संदीप रासकर स्वतः दुसऱ्यांदा आळंदी नगर परिषद वर बिन विरोध स्वीकृत सदस्य म्हणून निवडून आले. स्थानिक राजकीय मंडळीनाही आतापर्यन्त ही किमया साधता आली नाही. रासकर यांनी एक प्रकारे इतिहास निर्माण करत वर्चस्व सिद्ध केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.