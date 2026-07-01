Alandi Nagarparishad: आळंदी नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा: मंगल कार्यालयांवर विशेष स्वच्छता कर, पार्किंग व पायाभूत सुविधांबाबत सर्वसमावेशक निर्णय प्रक्रिया

आळंदी : नगरपरिषद हद्दीतील मंगल कार्यालयांना प्रति विवाह विशेष स्वच्छता कर लागू करणे आणि वाहन पार्किंग व्यवस्था नसलेल्या मंगल कार्यालयांना देण्यात येणाऱ्या ना-हरकत प्रमाणपत्र/परवानगीबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी नगरपरिषद हद्दीतील सर्व मंगल कार्यालयधारक तसेच धर्मशाळा चालक यांची स्वतंत्र संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे सभेने निश्चित केले. बैठकीमध्ये संबंधित घटकांची मते, सूचना व हरकती जाणून घेऊन सर्वसमावेशक चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर लागू असलेल्या नियम, कायदेशीर तरतुदींबाबत अंतिम धोरण निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे, मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी दिली..आळंदी नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी (ता. 1) पीठासीन अधिकारी प्रशांत कुऱ्हाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. विषयपत्रिकेवरील प्रशासकीय, वित्तीय, विकासकामे, पाणीपुरवठा, विद्युत, स्वच्छता, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, वाहतूक व नागरी सुविधा यासंदर्भातील विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.याबाबत माहिती देताना नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे आणि मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी सांगितले, आळंदी शहरासाठी दीर्घकालीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणीकरिता देवस्थानच्या गायरान जागेत आवश्यक जागा उपलब्ध करून घेणे आणि मंदिर परिसरात निर्माल्य व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याबाबतच्या विषयाला मंजुरी देण्यात आली..अडीच कोटी रुपये निधीतून शहरातील सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन स्ट्रीटलाईट पोल उभारणे, आवश्यक ठिकाणी विद्युत पोल, ट्रान्सफॉर्मर स्थलांतरित करणे, स्ट्रीटलाईट पोलवर इन्सुलेशन पेंट लावून विद्युत सुरक्षितता वाढविणे तसेच हायड्रॉलिक लॅडर वाहनाच्या देखभाल-दुरुस्तीस मान्यता देण्यात आली.आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे–आळंदी रस्त्यावरील रुंदीकरणाच्या कामात अडथळा ठरणारे विद्युत पोल तातडीने स्थलांतरित करण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम, 1965 मधील कलम 58(2) अंतर्गत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीस मंजुरी देण्यात आली. यासाठी अंदाजे वीस लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे..शहरातील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने सिमेंट काँक्रीट रस्ता, ड्रेनेज लाईन, भागीरथी नाल्यावरील संरक्षण भिंत, इंद्रायणी नगर येथील रिटेनिंग वॉल, भराव रस्त्यालगतच्या नाल्याचे रुंदीकरण व बंदिस्त काँक्रीट गटार, विविध बाह्यवळण रस्त्यांचे काँक्रीटीकरणाची कामे हाती घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले. नगरपरिषद हद्दीत रहिवासी पात्र दिव्यांगांना पाच टक्के निधीचे एकसमान वाटप केले जाणार असून यासाठी अंदाजपत्रकात सहा लाख 90 हजार निधी राखीव ठेवला आहे.वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी स्पीड ब्रेकरवर पांढरे पट्टे मारणे, दिशादर्शक, पार्किंग व नो-पार्किंग फलक उभारणे, आवश्यक बॅरिकेडिंग व रोड मार्किंग करणे तसेच पादचारी सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी फूटपाथ दुरुस्ती व समतलीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली..सामाजिक व शैक्षणिक सुविधांच्या दृष्टीने नगरपरिषदेने बांधलेल्या भक्त निवासामध्ये अभ्यासिका व ग्रंथालय सुरू करणे, हरिपाठ उद्यानात आधुनिक बालक्रीडा साहित्य बसविणे, डीएसओ मान्यताप्राप्त व्यायाम साहित्य व ओपन जिम उभारणे, शहरातील सर्व नोंदणीकृत शाळांना डस्टबिन उपलब्ध करून देणे तसेच मंदिर परिसरात ओला व सुका निर्माल्य संकलनासाठी स्वतंत्र कलश ठेवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.पर्यावरण संवर्धन व स्वच्छतेस प्राधान्य देत स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करणे, विविध प्रजातींच्या वृक्षरोपांचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविणे, इंद्रायणी नदी घाटाची यांत्रिक पद्धतीने स्वच्छता करणे, पुरातन जलकुंडांमधील गाळ व पाणी उपसा करण्यासाठी मड पंप खरेदी करणे तसेच स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत उपलब्ध निधीच्या व्याजातून पाणीपुरवठा विभागासाठी नवीन ट्रॅक्टर खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.