पुणे

Alandi Nagarparishad: आळंदी नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा: मंगल कार्यालयांवर विशेष स्वच्छता कर, पार्किंग व पायाभूत सुविधांबाबत सर्वसमावेशक निर्णय प्रक्रिया

आळंदी नगरपरिषदेच्या सभेत मंगल कार्यालयांवर प्रति विवाह विशेष स्वच्छता कराचा प्रस्ताव; पार्किंग नसलेल्या मंगल कार्यालयांना परवानगीपूर्वी सर्व संबंधितांची संयुक्त बैठक घेऊन नियम व कायदेशीर तरतुदींवर सर्वसमावेशक चर्चा करण्याचा निर्णय
Alandi Municipal Council postponed the marriage hall sanitation tax decision until discussions with stakeholders and legal review are completed

Alandi Municipal Council postponed the marriage hall sanitation tax decision until discussions with stakeholders and legal review are completed

Sakal

विलास काटे
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आळंदी : नगरपरिषद हद्दीतील मंगल कार्यालयांना प्रति विवाह विशेष स्वच्छता कर लागू करणे आणि वाहन पार्किंग व्यवस्था नसलेल्या मंगल कार्यालयांना देण्यात येणाऱ्या ना-हरकत प्रमाणपत्र/परवानगीबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी नगरपरिषद हद्दीतील सर्व मंगल कार्यालयधारक तसेच धर्मशाळा चालक यांची स्वतंत्र संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे सभेने निश्चित केले. बैठकीमध्ये संबंधित घटकांची मते, सूचना व हरकती जाणून घेऊन सर्वसमावेशक चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर लागू असलेल्या नियम, कायदेशीर तरतुदींबाबत अंतिम धोरण निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे, मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी दिली.

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