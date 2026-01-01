पुणे

Alandi Election : आळंदी नगरपरिषदेतील गटनेता, उपनगराध्यक्ष आणि स्विकृत सदस्य निवडीसाठी चर्चासत्र सुरु!

Alandi Municipal Council : आळंदी नगरपरिषदेच्या नव्या नगरसेवकांची गटनेता, उपनगराध्यक्ष आणि नामनिर्देशित सदस्य निवडीसाठी चर्चासत्र सुरू. भाजप बहुमतीत असल्याने सर्व पदांवर पक्षाचा दावा निश्चित असल्याचे चित्र.
विलास काटे
आळंदी : आळंदी नगरपरिषद नवनिर्वाचित नगरसेवक सध्या सत्कार समारंभात व्यस्त आहेत. मात्र उपनगराध्यक्ष आणि स्विकृत नगरसेवक निवडीबाबत कार्यवाही करण्याचे पत्र आळंदी नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी नगराध्यक्षसह नगरसेवकांना सोमवारी (ता.२९) दिले. आणि नवनिर्वाचित नगरसेवकांची आता गटनेता,उपनगराध्यक्ष आणि दोन नामनिर्देशित (स्विकृत) सदस्याबाबत गुप्त बैठकांचा जोर सुरू झाल्याचे चित्र आहे.

