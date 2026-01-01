Alandi Election : आळंदी नगरपरिषदेतील गटनेता, उपनगराध्यक्ष आणि स्विकृत सदस्य निवडीसाठी चर्चासत्र सुरु!

आळंदी : आळंदी नगरपरिषद नवनिर्वाचित नगरसेवक सध्या सत्कार समारंभात व्यस्त आहेत. मात्र उपनगराध्यक्ष आणि स्विकृत नगरसेवक निवडीबाबत कार्यवाही करण्याचे पत्र आळंदी नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी नगराध्यक्षसह नगरसेवकांना सोमवारी (ता.२९) दिले. आणि नवनिर्वाचित नगरसेवकांची आता गटनेता,उपनगराध्यक्ष आणि दोन नामनिर्देशित (स्विकृत) सदस्याबाबत गुप्त बैठकांचा जोर सुरू झाल्याचे चित्र आहे. .नुकतेच झालेल्या आळंदी नगरपरिषदेच्या निवडणूकीमध्ये भाजपाने निर्विवाद वर्चस्व मिळवत नगराध्यक्षसह पंधरा जागांवर विजय मिळविला. गेल्या दहा बारा वर्षात कार्यकर्त्यांची बांधलेली फळी आणि आळंदीत सुरू असलेला हिंदुत्वाचा जोर पाहता भाजपाला यंदाचा विजय एकहाती मिळाला. विजयी सर्व एकवीस नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष प्रशांत कु-हाडे सध्या सत्कार समारंभ हजेरी लावत आहेत..Alandi Accident : विजय स्तंभ मानवंदनेसाठी निघाले; अन् आळंदी-मरकळ रस्त्यावर जीप झाली पलटी; 28 जण जखमी!.निवडणूकीत अनेकांनी आपाआपल्या प्रतिस्पर्धींना अर्ज माघारी घेण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांना काम करण्यासाठी नामनिर्देशित (स्विकृत) सदस्य देण्याचे आश्वासन दिले होते. यामुळे अनेक प्रभागामधून कार्यकर्त्यांचे लक्ष स्विकृत सदस्यपदाकडे लागले आहेत. संख्याबळानुसार स्विकृत सदस्य पदासाठी दोन जागा आहेत. यामुळे यासाठी चुरस असल्याचे चित्र आहे. तर निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये उपनगराध्यक्ष आणि गटनेता पदासाठी मोर्चेबांधणीचे काम सुरू आहे. नविन जुन्यांचा संगम साधून पदांचे वाटप करण्याची जबाबदारी आता नगराध्यक्ष प्रशांत कु-हाडे यांच्यावर आहे..दरम्यान मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी उपनगराध्यक्ष आणि स्विकृत सदस्य पदासाठी नियुक्तीबाबत कार्यवाहीचे पत्र सर्वांना पाठवले. यामध्ये नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत जनतेतून थेट निवडून आलेल्या नगर अध्यक्षांनी सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर नगराध्यक्ष आणि निवडून आलेल्या नगरसेवकांची राजपत्रात नावे प्रसिद्ध झाल्यानंतर २५ दिवसांत पहिली सर्वसाधारण सभा बोलवावी अशी तरतुद आहे. यापूर्वी ही सभा जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने प्रांताधिकारी किंवा तहसिलदार घ्यायचे. आता ते अधिकार नगराध्यक्षांना देण्यात आले. या सभेमध्ये पिटासिन अधिकारी नगराध्यक्ष असणार आहे. तर नगराध्यक्षांनी या सभेत उपनगराध्यक्ष आणि नामनिर्देशित (स्विकृत) सदस्यांची निवड करावयाची आहे..Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 : राज्यात कुठं कुणाचा नगराध्यक्ष? दिवसभरातील निकालासंदर्भातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....दरम्यान त्या आधी सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यासाठी संबंधित पक्ष,गट किंवा आघाडी यांना प्रस्तावित सदस्याचे नावे नामनिर्देशनपत्र जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रथम बैठकीच्या आधी २४ तास सादर करण्याची तरतुद आहे. तत्पूर्वी संबंधित पक्ष, आघाडी किंवा गटाने आपापला अधिकृत गट आघाडी स्थापन करून त्याची नोंद जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करणे आवश्यकआहे..यामुळे आळंद नगरपरिषदमध्ये गटनेता होण्यासाठी चुरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भाजपाचे १५ नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष असल्याने गटनेता पदासाठी सध्यातरी प्रभाग आठ मधिल नगरसेवक सचिन गिलबिले यांचे नाव पुढे आहे. त्यांनी मागील पंचवार्षिकमध्ये उपनगराध्यक्ष पद सांभाळले. उपनगराध्यक्षपदासाठी सुजाता तापकीर, सोमनाथ कु-हाडे यांच्या नावाची चर्चा आहे. तर नामनिर्देशित ( स्विकृत) सदस्य जागा दोन असून यासाठी नदीपलिकडून दत्तात्रय तापकीर, तर आळंदी गावठाणातून अॅड आकाश जोशी, चेतननाना कु-हाडे, सचिन पाचुंदे सतिश कु-हाडे यांची नावे सध्या चर्चेत आहेत. सध्याचे पक्षिय बलाबल पाहिल्यास १५ नगरसेवक भाजपा, ४ नगरसेवक सेना आणि २ नगरसेवक राष्ट्रवादीचे निवडून आलेले आहेत. यामुळे सर्वच पदांवर भाजपाचा दावा निश्चित असणार आहे..दरम्यान याबाबत मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, सध्या नव्या नियमानुसार लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना उपनगराध्यक्ष आणि नामनिर्देशित (स्विकृत) सदस्य निवडीबाबत सर्वसाधारण सभेचे अधिकार दिले आहेत. याबाबत नगराध्यक्ष यांच्या सहिने सभेचे पत्र अन्य सदस्यांना देण्यात येईल. अद्याप गटाची नोंदणी झाली नाही. गटाची नोंदणी झाल्यानंतर साधारण दहा ते पंधरा जानेवारीपर्यंत ही सर्वसाधारण सभा आणि निवडीची प्रक्रिया पार पडण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.