Everest Base Camp Trek: २१० किलोमीटरचा खडतर हिमालयीन प्रवास; आळंदी-पिंपरी चिंचवडच्या डॉक्टरांचा साहसी पराक्रम, १६ दिवसांचा थरारक प्रवास पूर्ण..

आळंदी: मनामध्ये जिद्द, ध्येयाप्रती निष्ठा आणि काहीतरी वेगळं करून दाखवण्याची प्रखर इच्छाशक्ती असेल, तर जगातील कोणतीही उंची अशक्य राहत नाही. याच विचारांना सत्यात उतरवत आळंदी पिंपरी चिंचवड भागातील वैद्यकीय व्यवसायातील डॉक्टरांनी धकाधकीचे जीवन काही काळ बाजूला ठेवून जगातील सर्वोच्च शिखर माउंट एव्हरेस्टच्या एव्हरेस्ट बेस कॅम्पपर्यंतचा अत्यंत खडतर, रोमांचकारी आणि प्रेरणादायी प्रवास यशस्वीरित्या पूर्ण केला आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .नेपाळची राजधानी काठमांडू येथून सुरू झालेला हा प्रवास केवळ ट्रेक नव्हता, तर तो मानवी मनोबल, शारीरिक क्षमता आणि अदम्य साहस यांची कठोर परीक्षा होती. तब्बल १६ दिवसांत सुमारे २१० किलोमीटरचा धोकादायक आणि आव्हानात्मक प्रवास पूर्ण करत या वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या डॉक्टरांनी हिमालयातील अत्यंत कठीण मानला जाणारा “एव्हरेस्ट थ्री पासेस ट्रेक” देखील यशस्वीरित्या पार केला..या मोहिमेमध्ये आळंदी भोसरी पिंपरी चिंचवड भागातील 10 डॉक्टर दैनंदिन जीवनातील धकाधकीचे दिवस बाजूला करून आपला छंद पूर्ण करण्यासाठी या ट्रेकला आले होते. यामध्ये आळंदीच्या डॉ. स्मिता पाटील, पिंपरी-चिंचवड भागातील डॉ. गणेश भोईर, डॉ. योगेश घोलप, डॉ.सारिका भोईर डॉ सोहम भोईर, डॉ. अंजली दुधगांवकर,डॉ. किरण खरबडे, डॉ. चंदन चौगुले, डॉ. संगीता गायकवाड, डॉ. मंगल सुपे, दयानंद शिंदे,योगेश बोरकर आणि चेतन चौगुले असे यामध्ये सहभागी झाले होते..दररोज रुग्ण गोळ्या औषधे असे व्यस्त जीवनमान असलेल्या या डॉक्टरांनी स्वतःचे छंद जोपासत ही मोहीम पूर्ण केली. यापूर्वी छोटे-मोठे सह्याद्रीचे डोंगर चढाई केली. तर तीन-चार महिने जिम मध्ये जाऊन मेहनत केली. याचा फायदा या वैद्यकीय व्यवसायातील ट्रेकर्सना झाला.संपूर्ण मोहिमेदरम्यान तापमान अनेकदा उणे १८ अंश सेल्सियसपर्यंत घसरले होते. सततची बर्फवृष्टी, विरळ होत जाणारा ऑक्सिजन, अंग गोठवणारे वारे आणि कठीण चढाई अशा असंख्य संकटांचा सामना करताना देखील गिर्यारोहकांनी हार मानली नाही. प्रत्येक पावलावर निसर्गाची कठोर परीक्षा होती, मात्र त्यांच्या आत्मविश्वासाने आणि जिद्दीने त्यांना शिखराच्या दिशेने वाटचाल करण्याची प्रेरणा दिली. .या साहसी मोहिमेची सुरुवात काठमांडू येथे झाली. तेथे “ट्रेकर्स पॅराडाईज”चे संचालक घनश्याम यांनी संपूर्ण दलाचे उत्साहपूर्ण स्वागत केले. अंतिम क्षणी ट्रेकसाठी आवश्यक साहित्य जसे की डफल बॅग, स्लीपिंग बॅग, डाउन जॅकेट आणि स्पाइक्स उपलब्ध करून देण्यात आले. प्रत्येक सदस्याला स्वतःचे कपडे, औषधे आणि अत्यावश्यक साहित्य केवळ १० किलो वजनाच्या मर्यादेत व्यवस्थित नियोजन करून घेणे आवश्यक होते..मोहिमेतील डॉ. स्मिता पाटील यांनी सांगितले की, “एव्हरेस्ट बेस कॅम्प गाठणे म्हणजे केवळ शारीरिक ताकदीची परीक्षा नसून मानसिक स्थैर्य, संयम आणि आत्मविश्वासाची खरी कसोटी आहे. विरळ ऑक्सिजन आणि असह्य थंडीमध्ये हे स्वप्न पूर्ण करणे हा आयुष्यातील अविस्मरणीय अनुभव आहे.”.असा झाला प्रवास :पुण्यावरून मुंबईला गेले.मुंबई ते काठमांडू विमान प्रवास.काठमांडू (1300 mtr) वरून अर्ध्या तासाची लुकला येथे जाण्यासाठी फ्लाईट.लूकला (2840 ) या ठिकाणावरून ट्रेक सुरू.आठ किलोमीटरच्या प्रवास करून फाकडींग गाठले.(2650 meters ht )दुसऱ्या दिवशी फाकडींग पासून नाम से बजार हा 13 किलोमीटरचा ट्रेक.ह्या प्रवासात झुलते पूल आणि प्रसिद्ध हिलरी ब्रिज या ट्रेलमध्ये आहे हा पूर्ण प्रवास दूध कोशी नदीच्या आजूबाजूने आहे.नामचे बाजार या ठिकाणी एक दिवस मुक्काम.या ठिकाणावरून पहिल्यांदा एव्हरेस्टचे दर्शन होते. .याच ठिकाणी पहिल्या यशस्वी एव्हरेस्ट मोहिमेतील शेरपा तेनसिंग नोरगे यांचे स्मृतीस्थळ आहे.यानंतर नामचे बाजार ते देबूचे 3745 mtr हा साधारणपणे 12 किलोमीटरच्या ट्रेक.या प्रवासात प्रसिद्ध टेंगबोचे नावाचे बौद्ध मोनेस्ट्री लागते या पूर्ण रस्त्यात एवरेस्ट आणि अमर डब्लम शिखर यांचे दर्शन होतेयानंतर डेबूचे पासून डिंगबोचे (4410) हा 11 किलोमीटरचा प्रवास. या उंचीवरचा सराव होण्यासाठी या ठिकाणी दोन मुक्काम.यानंतर दुसऱ्या दिवशी डिंगबोचे पासून लोबूचे हा साडेसात किलोमीटर चा प्रवास आहे( 4930)या प्रवासात थुकला पास cross केला..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...या ठिकाणी एव्हरेस्ट मोहिमेमध्ये ज्या गिर्यारोहकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला त्यांची स्मारके बांधलेली आहेत.पुढच्या दिवशी पुढच्या दिवशी लोभूचे वरून गोरक् क्षेप या पूर्णपणे बर्फाच्छादित प्रदेशात तीन तासाचा ट्रेक नंतर ( तापमान उणे 16 होते )या ठिकाणी 2 गिरीप्रेमींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारले आहे.त्यांनतर एवरेस्ट बेस्ट कॅम्प कडे कुच केले. आणि मोहीम यशस्वी केली.परतीचा प्रवासात गोरक्षेप येथे मुक्काम करून दररोज 20 ते 22 किलोमीटरचा प्रवास करत लुकला येथे पोहोचलो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.