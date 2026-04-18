Pune News: आळंदीत जपानच्या धर्तीवर रेल्वेचा कोचिंग डेपो; सुमारे ९७ कोटींचा खर्च; दररोज १०० डब्यांची देखभाल व दुरुस्ती

पुणे: जपानी कार्यपद्धतीचा अवलंब करीत पुणे रेल्वे प्रशासन पहिल्यांदाच पुणे-सातारा रेल्वे मार्गावरील आळंदी स्थानकावर सुमारे ९७ कोटी खर्चून नवीन कोचिंग डेपो बांधणार आहे. येथे 'एलएचबी' (लिंक हॉफमन बुश) रेल्वेसह वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या दररोज १०० डब्यांची देखभाल व दुरुस्ती केली जाणार आहे. लवकरच याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे..पुणे शहरात जागेच्या वाढलेल्या किमती व पुणे स्थानकावरील अपुरी जागा लक्षात घेता प्रशासनाने जपानी कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला. जपानमध्ये मुख्य स्थानकावर रेल्वे आल्यानंतर प्रवासी चढतात व उतरतात. डब्यांची देखभाल तिथे होत नाही. त्या प्रमाणे पुण्यात रेल्वे दाखल झाल्यावर, डब्यांची स्वच्छता, देखभाल व दुरुस्ती आता आळंदीत होणार आहे. सध्या हे काम घोरपडीतील डेपोत केले जाते..'जीसीएमसी'चा ताण हलका होणारपुणे स्थानकाजवळील घोरपडी कोचिंग मेंटेनन्स कॉम्प्लेक्समध्ये (जीसीएमसी) दररोज सुमारे ३०० डब्यांची देखभाल व दुरुस्ती केली जाते. येथे वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या डब्यांसाठी विशेष डेपोचे काम सुरू आहे. भविष्यात पुणे स्थानकावरून सुटणाऱ्या गाड्यांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा 'जीसीएमसी'वर ताण येण्याची शक्यता आहे. आळंदीला कोचिंग डेपो सुरू झाल्यावर 'जीसीएमसी'वरचा ताण कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.."आळंदीत रेल्वेचे कोचिंग टर्मिनल व डेपो होणार आहे. लवकरच याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुणे स्थानकावरचा ताण कमी होण्यासाठी मदत होईल. सध्या हा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे विचाराधीन आहे."- हेमंतकुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.असा असेल डेपोआळंदीच्या डेपोत ६०० मीटर लांबीच्या तीन देखभाल मार्गिका (पिट लाइन) व दोन रेल्वे उभी करण्याची मार्गिका (स्टेबलिंग लाइन) तयार केल्या जाणार आहेत. देखभाल मार्गिकेवर डब्यांची दुरुस्ती होईल, तर स्टेबलिंग लाइनवर गाड्या थांबविल्या जातील. एक सिक लाइन देखील तयार केली जाणार आहे. सिक लाइनवर ज्या डब्यात बिघाड निर्माण झाला आहे. तो डबा रेल्वे पासून वेगळा करून सिक लाइनवर ठेवला जातो. तिथे कर्मचारी बिघाड दूर करण्याचे काम करतात.