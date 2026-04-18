Pune News: आळंदीत जपानच्या धर्तीवर रेल्वेचा कोचिंग डेपो; सुमारे ९७ कोटींचा खर्च; दररोज १०० डब्यांची देखभाल व दुरुस्ती

Japanese-Style Operations to Maintain 100 LHB Coaches Daily: पुणे-सातारा मार्गावरील आळंदी स्थानकावर जपानी कार्यपद्धतीनुसार नवीन रेल्वे कोचिंग डेपो उभारला जाणार आहे. सुमारे ९७ कोटींचा हा प्रकल्प दररोज वंदे भारत एक्स्प्रेससह १०० डब्यांची देखभाल व दुरुस्ती करेल.
पुणे: जपानी कार्यपद्धतीचा अवलंब करीत पुणे रेल्वे प्रशासन पहिल्यांदाच पुणे-सातारा रेल्वे मार्गावरील आळंदी स्थानकावर सुमारे ९७ कोटी खर्चून नवीन कोचिंग डेपो बांधणार आहे. येथे ‘एलएचबी’ (लिंक हॉफमन बुश) रेल्वेसह वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या दररोज १०० डब्यांची देखभाल व दुरुस्ती केली जाणार आहे. लवकरच याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.

