Alandi Spiritual Visit: आळंदीत चैतन्यमय वातावरण; संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या समाधीचे दर्शन घेत बिट्टा यांचे गौरवोद्गार

आळंदी : संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधीने पावन झालेल्या आळंदी नगरीत आल्यानंतर मला प्रसन्न वाटले. मंदिरातील अजानवृक्षाजवळ खूप मोठे चैतन्य आहे. एवढे मोठे चैतन्यमय समाधीस्थळ,आणि नामांकित ठिकाण असूनही अद्याप देशातील बहुतांश लोकांपर्यंत पोहोचले नाही, हे आश्चर्य म्हणावे लागेल. समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत या संत महतीची माहिती पोहोचणे गरजेचे असल्याचे अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चाचे अध्यक्ष, पंजाबस्थित मनिंदरजीतसिंग बिट्टा यांनी आज आळंदीत सांगितले..निमित्त होते संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधीचे दर्शन आणि जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांच्या मंदिराचे दर्शन. अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चाचे अध्यक्ष, भारतीय युवक काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि पंजाबमधील बेअंतसिंग सरकारमध्ये मंत्री असलेले मनिंदरजीतसिंग बिट्टा हे दहशतमुक्त देश व्हावा यासाठी प्रार्थना करण्यासाठी आज आळंदीत आले होते. शनिवारी( ता. 5) सायंकाळी 6.15 वाजता नवी दिल्ली येथून विमानाने ते लोहगाव विमानतळाकडे निघाले. साडेसहा वाजता लोहगाव विमानतळावर पोहोचल्यानंतर मोटारीने शासकीय विश्रामगृहात मुक्काम केला. आज रविवारी(ता. 6) पहाटे पाच वाजता ते आळंदीत पोहोचले. आळंदीत पोहोचल्यानंतर पहाटे माऊलींच्या संजीवन समाधीसमोर आरतीप्रसंगी ते पंखा मंडपात बसले. .त्यानंतर पावणेसहाला दर्शन सुरू होणार असल्याने थोडा वेळ होता. त्यांनी मंदिर परिसराची माहिती जाणून घेतली. यावेळी आळंदी देवस्थानचे राजाभाऊ चोपदार यांनी देऊळवाड्यातील माऊलींचे समाधी मंदिर, गाभारा, अजानवृक्ष, सुवर्ण पिंपळ याबाबत विस्तृत माहिती सांगितली. अजानवृक्षाच्या माहितीने आणि दर्शनाने चैतन्य मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. तर सुवर्ण पिंपळाच्या प्रदक्षिणेचे महत्त्व ऐकल्यानंतर स्वतः आणि त्यांच्यासोबतच्या कर्मचाऱ्यांनी सुवर्ण पिंपळाला सात प्रदक्षिणा घातल्या आणि भक्तिभावाने माऊलींच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी आळंदी देवस्थानच्या वतीने राजाभाऊ चोपदार यांनी श्री. बिट्टा यांचा माऊलींची प्रतिमा देऊन सन्मान केला. यावेळी ज्ञानेश्वर पोंदे, संकेत वाघमारे, आळंदी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भीमा नरके, मच्छिंद्र शेंडे यांची उपस्थिती होती..दरम्यान, यावेळी श्री. बिट्टा यांनी सांगितले, संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या समाधी मंदिराला भेट दिल्यानंतर एक चैतन्यमय वातावरण येथे पाहायला मिळाले. इथल्या दर्शनाची अनुभूती वेगळीच आहे. संत नामदेव महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज यांचे एकत्रित जीवनप्रसंग ऐकायला मिळाल्यानंतर एवढे मोठे भक्तीचे ठिकाण संपूर्ण देशात पोहोचायला हवे. एवढे नामांकित मंदिर असूनही देशभरात त्याची कीर्ती तसेच संतांची विचारसरणी पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यानंतर श्री. बिट्टा यांनी देहूकडे प्रयाण केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.