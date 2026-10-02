Alandi News : 36 विद्यार्थी सुखरूप आळंदीत परतले; पोलीस ठाण्यात पालकांच्या ताब्यात

आळंदी - दिवेआगर येथील समुद्रात बुडून आठ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर, सहलीला गेलेल्या आळंदीतील विनर्स कोचिंग अकॅडमीचे उर्वरित 19 विद्यार्थिनी आणि 17 विद्यार्थी असे एकूण 36 विद्यार्थी आणि चार शिक्षक बसद्वारे आज सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास आळंदीत सुखरूप पोहोचले. त्यावेळी आळंदी पोलीस ठाण्यात सर्व पालकांना बोलावून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ताब्यात देण्यात आले. दरम्यान आपल्या पाल्याला सुरक्षित असल्याचे पाहून पालकांच्या डोळ्यांच्या कडा काहीसा पानवल्या होत्या. .याबाबत अधिक माहिती देताना आळंदी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भीमा नरके यांनी सांगितले, 'दिवेआगर येथील दुर्दैवी घटनेनंतर तेथील उर्वरित विद्यार्थी काहीसे भेदरलेले होते. दिवेआगर येथील स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाशी संपर्क साधून सहलीसाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना मदतीबाबत आवाहन केले. सर्व विद्यार्थ्यांना बसमध्ये बसवून ताम्हिणी घाट मार्गे आळंदीला आज सकाळी साडेसहा वाजता सोडण्यात आले. बस आळंदीत आल्यानंतर सर्व पालकांना आळंदी पोलीस ठाण्यात बोलावून प्रत्येक विद्यार्थी पालकांच्या ताब्यात देण्यात आला.'.दरम्यान झालेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर उर्वरित विद्यार्थी काहीसे भेदरलेल्या अवस्थेत होते. पालकांच्या मनामध्ये चिंता जाणवत होती. सकाळी मुले सुखरूप पोहोचल्यानंतर पालकांना काहीसे हायसे वाटले. तर विद्यार्थी सुखरूप असल्याने पोलिसांनाही आपण जबाबदारीने कर्तव्य पार पाडल्याचा आनंद दिसून आला.दरम्यान काल गुरुवारी (ता. 1) सहा साडेसहाच्या दरम्यान घटनेची खबर मिळाल्यानंतर आळंदी नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे आळंदी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भीमा नरके नगरसेवक यांनी तत्परता दाखवत सहलीला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना पुरेपूर मदत करण्याचा प्रयत्न केला. सातत्याने पालकांशी संवाद ठेवून मदत केली..आज दिवसभरात स्मशानभूमी मध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अंत्यविधीचा कार्यक्रमात सर्व नगरसेवक पोलीस प्रशासन सामील झाले होते. आळंदी आणि केळगाव ग्रामस्थ दिवेआगार येथे मृत्युमुखी पडलेल्या आठ विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी एकवटले असल्याचे चित्र होते.दिवेआगर येथून विद्यार्थ्यांना बसमध्ये पाठवण्यात येणार होते. यावेळी मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्वतः बसमध्ये चढून विद्यार्थी-विद्यार्थिनींशी संवाद साधला. सर्व सुखरूप असल्याबाबत खात्री केली. मात्र बस ताम्हिणी घाटातून येणार असल्याने अदिती तटकरे यांनी चिंता व्यक्त केली आणि बससोबत कोणत्याही प्रकारची सुरक्षात्मक यंत्रणा नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.