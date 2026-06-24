पुणे

आळंदीत विनयभंगप्रकरणी दुचाकीस्वारावर गुन्हा

आळंदीत विनयभंगप्रकरणी दुचाकीस्वारावर गुन्हा
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आळंदी, ता. २४ : कोचिंग क्लासला जाणाऱ्या १७ वर्षीय तरुणीचा पाठलाग करून अश्लील हावभाव केल्याप्रकरणी आळंदी पोलिसांनी एका दुचाकीस्वारावर विनयभंग आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. आदित्य कुमार सिंग असे आरोपीचे नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणी बारावीत शिकत असून ती नीट परीक्षेच्या तयारीसाठी आळंदीत येते. सोमवारी (ता. २२) सकाळी पावणे आठच्या सुमारास आळंदी-मरकळ रस्त्यावरील सोळू खिंड येथे ती बसची वाट पाहत होती. यावेळी आरोपी आदित्य सिंग याने दुचाकीवरून तिचा पाठलाग केला आणि तिच्यासमोर अश्लील हावभाव केले. या प्रकारामुळे पीडितेने आळंदी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत गुन्हा नोंदवला असून, अधिक तपास सुरू आहे.

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