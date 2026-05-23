Alandi News: आळंदीतील संत ज्ञानेश्वर संजीवन समाधी मंदिरातील दानपेटीतून सेवकाकडून पंधरा हजारांची चोरी; सीसीटीव्ही फुटेजवरून उघड

आळंदी : संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी मंदिरातील दानपेटीतील जमा झालेले पैसे काढून त्यांची चोरी केल्याप्रकरणी आळंदी पोलीस ठाण्यामध्ये मंदिरातील एका सेवकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जवळपास पंधरा हजार रुपयांची चोरी झाल्याची तक्रार देवस्थानकडून देण्यात आली आहे. विशाल बाळू वारुळे (वय 33, रा. फ्लॅट नंबर 202, कार्तिक हाईट्स, चोवीसावाडी, ता. हवेली, मूळ पत्ता : वारूळवाडी नारायणगाव तालुका जुन्नर ) असे अटक केलेल्या सेवकाचे नाव आहे..ही चोरीची घटना 12 मे, 13 मे आणि 16 मे अशा तीन दिवशी सायंकाळी पाच ते सात दरम्यान आळंदीतील संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी मंदिरामध्ये घडली. याबाबत फिर्याद मंदिराचे व्यवस्थापक ज्ञानेश्वर महादेव वीर (वय 49) यांनी आळंदी पोलीस ठाण्यामध्ये शनिवारी(ता. 23) पहाटे दिली. आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशाल वारुळे हा संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समधी मंदिरामध्ये सेवक म्हणून काम करत आहे. मंदिरातील कॅशियर महेश गोखले यांना मदतनीस म्हणून तो काम करत असे. दानपेटीतील पैसे काढून ते कॅशियरकडे जमा करण्याचे काम वारुळे याला दिले होते. नेहमीप्रमाणे वारुळे याने दानपेटीतील पैसे काढून आम्ही उपस्थित कर्मचाऱ्यांची नजर चुकवून पोत्यामध्ये चोरीचे पैसे भरले. आणि पोते पैशाच्या बादलीमध्ये भरून त्यावर ट्रे ठेवला. नंतर चोरीच्या पैशांची पोते कॅशियरच्या कपाटामागे लपवली. कुणाच्या लक्षात येऊ नये यासाठी त्यावर फुलांचे हार ठेवले. आणि घरी जाताना पुन्हा ती कपाटा मागील पिशवी घेऊन जातो असे सांगून घरी जात असे. अशाप्रकारे मागील तीन दिवसात प्रत्येकी पाच हजार रुपये प्रमाणे पंधरा हजार रुपयांची चोरी वारुळे यांनी केली. दरम्यान आळंदी पोलिसांनी वारूळे याला अटक केली असून वारुळे यांच्यासोबत चोरीमध्ये आणखीन कोणी सामील आहे का याचीही तपासणी पोलीस करीत आहेत..याबाबत आळंदी देवस्थानचे व्यवस्थापक ज्ञानेश्वर वीर यांनी सांगितले, वारुळे हा पूर्वी आळंदी मध्ये वारकरी विद्यार्थ्यांसोबत एकत्र राहायचा. त्यानंतर तो मंदिरामध्ये कामाला लागला. मंदिरातील सुपरवायझर श्रीकांत लवंडे यांनी सीसीटीव्ही मधील घटना पाहिली. आणि व्यवस्थापक तसेच विश्वस्तांकडे याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर आरोपी वारुळे याला पकडण्याची मोहीम सुरू झाली..आज सकाळी वारुळे यांच्या चोवीसावाडी येथील कार्तिक हाईट मधील फ्लॅट नंबर 202 ची झाडाझडती घेतली. मात्र एकूण किती रक्कम वारुळे यांच्याकडून जमा झाले याबाबत पोलिसांनी अधिक माहिती दिलेली नाही. मात्र वारुळे याने दानपेटीतील चोरी केलेली रक्कम ही फिर्यादीत दिलेल्या रकमेपेक्षा अधिक पटीने जास्त असल्याबाबत चर्चा आज मंदिरातील अन्यसेवक वर्ग पुजारी तसेच भाविकांमध्ये होती. दरम्यान मध्यरात्री उशिरापर्यंत पोलीस मंदिरातील या चोरीच्या घटनेची माहिती घेत होते. त्यामुळे हा विषय चर्चेचा झाला.