Stray Dogs : आळंदीत लहान मुलीवर हल्ला; १२ जणांना चावा

आळंदी - शहरात बुधवारी (ता. १८) तब्बल १२ जणांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. दरम्यान,भाजी मंडई परिसरात खंडोबा मंदिर जवळसकाळच्या सुमारास कुत्र्यांच्या टोळक्याने सहा वर्षांच्या मुलीवर हल्ला केला..कुत्र्यांच्या हल्ल्यामध्ये जखमी झालेली परी ज्ञानेश्वर उदमले (रा. खंडोबा मंदिर आळंदी) असे नाव आहे. परी आळंदी पोलिस ठाण्याच्या मागील भागात असलेल्या भाजी मंडई परिसरात असताना तिच्यावर चार कुत्र्यांनी पाठलाग करण्यास सुरुवात केली. एका कुत्र्याने तिच्या पायाला चावा घेतला. कुत्र्यांच्या हल्ल्याने ती घाबरून गेली होती..भाजी मंडई परिसरात असलेल्या तरुणांनी कुत्र्यांना हाकलून दिले आणि पुढील अनर्थ टळला. दरम्यान, परीला आळंदी ग्रामीण रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी नेण्यात आले. दरम्यान, आळंदी नगरपरिषद हद्दीत मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्याने त्रस्त रुग्णांची संख्या वाढत आहे..संख्या का वाढली?हॉटेल आणि मंगल कार्यालयांची संख्या जास्त असल्याने येथील शिल्लक अन्न बऱ्याचदा उघड्यावर टाकले जाते. तसेच घरगुती कचराही प्लॅस्टिक पिशवी रस्त्यावर टाकल्यामुळे अन्नाच्या शोधार्थ फिरणाऱ्या मोकाट कुत्र्यांचे रस्त्यावर संख्या वाढली आहे..यांना घेतला कुत्र्यांनी चावापरी उदमले, अवधूत कोले,आकाश हटकर, रितेश गोडके, सम्यक आडमुखे, सागर खनोजिया, बाबासाहेब सोलंखी, मंदाबाई वाघ, साई ठाकूर, राजेश धुळगंड, रितिक काकडे, रिखाई प्रसाद..दिवसभरात आलेल्या सर्व रुग्णांना लस देण्यात आली. चावा घेतलेल्यांना लसीचे ०, ३, ७, २८ या अंतराने डोस घेणे आवश्यक आहे. तसेच चावा झाल्यानंतर जखमेची अँटिसेप्टिक ड्रेसिंग करणे गरजेचे आहे. तसेच वेळोवेळी रुग्णालयात बरे होईपर्यंत चौकशी वैद्यकीय सल्ला तसेच तपासणी करणे आवश्यक आहे.- डॉ. ऊर्मिला शिंदे, वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय.