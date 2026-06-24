पुणे

आळंदीत रिक्षाचालकावर गुन्हा दाखल

आळंदीत रिक्षाचालकावर गुन्हा दाखल
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आळंदी, ता. २४ : आळंदी नगरपरिषद चौकातील अरुंद पुलावर वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल अशा पद्धतीने रिक्षा उभी केल्याप्रकरणी आळंदी पोलिसांनी एका चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. वैजनाथ राजाराम वैरागे (वय ३८, रा. डुडुळगाव, ता. हवेली) असे या रिक्षाचालकाचे नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता. २२) ही कारवाई करण्यात आली. वैरागे यांनी रिक्षा नगरपरिषद चौकातील अरुंद पुलावर उभी केली होती, ज्यामुळे येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. याप्रकरणी वाहतूक शाखेच्या पोलिस कर्मचारी नर्मदा मिलखे यांनी फिर्याद दिली असून, आळंदी पोलिस अधिक तपास करत आहेत.

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