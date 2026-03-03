आळंदी शहरातील वाहतूक कोंडी फुटली
आळंदी, ता. ३ : येथील नगरपरिषद चौकातील वाहतूक कोंडी आणि विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांना चाप लावण्यासाठी नगरपरिषद व पोलिसांनी पक्क्या दुभाजकांऐवजी ''डेलीनीएटर'' (मर्यादा किंवा बाह्यरेखा दर्शवणारा) बसविले आहेत. या प्रयोगामुळे चौकातील बेशिस्त वाहतुकीला लगाम बसून वाहतूक व्यवस्था सुरळीत झाली आहे.
नगरपरिषद चौकात अरुंद वळण आणि रस्त्यावरील अतिक्रमणांमुळे सातत्याने कोंडी होत होती. विशेषतः विरुद्ध बाजूने येणाऱ्या वाहनांमुळे अपघाताचा धोका वाढला होता. यावर उपाय म्हणून पोलिसांनी सुरुवातीला बॅरिकेड्सचा वापर केला. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यानंतर आता नगरपरिषदेने पुढाकार घेऊन कायमस्वरूपी डेलीनीएटर बसविले आहेत. यामुळे विरुद्ध दिशेने येणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली आहे. आळंदी शहर पोलिसांनी सांगितले की गुरुवार, रविवार आणि लग्नसराईच्या काळात आळंदीत मोठी गर्दी असते. यावेळी रस्त्यावर उभी राहणारी वाहने आणि रिक्षांमुळे सर्वसामान्यांना त्रास होतो. यापुढे प्रदक्षिणा मार्गावर अनधिकृतपणे वाहने उभी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पुढील टप्प्यात शहरात सम-विषम पार्किंग व्यवस्था लागू करण्याचे नियोजन आहे.
आळंदीमध्ये वाहनचालकांमध्ये शिस्त आणण्यासाठी तसेच बेशिस्तपणे वाहन वळविण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा प्रयोग राबविला. यामुळे वाहनांची दिशा स्पष्ट राहून अपघाताची शक्यता घटत आहे. रस्त्यावर शिस्तबद्ध वाहतूक प्रवाह सुरू झाला आहे. पुढील टप्प्यात लवकरच सम-विषम पार्किंग व्यवस्था केली जाईल.
- प्रशांत कुऱ्हाडे, नगराध्यक्ष, आळंदी
