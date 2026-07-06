Alandi Flood Crisis : इंद्रायणीच्या महापुराने आळंदीचे जलशुद्धीकरण केंद्र ठप्प; शहरात अनिश्चित काळ पाणी व वीजपुरवठा बंद

आळंदी : इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुरामुळे आळंदी नगरपरिषदेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात पुराचे पाणी शिरले. याचबरोबर शहरातील विविध ठिकाणच्या वीज पुरवठा करणाऱ्या डीपी पाण्यात गेल्यामुळे शहरातील वीजपुरवठा खंडित झाला. परिणामी इंद्रायणीला महापूर आल्याने आळंदीकरांच्या नळाला अनिश्चित काळापर्यंत पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे..याबाबत माहिती देताना नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे आणि मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी सांगितले, आज पहाटेपासूनच पुराचे पाणी जलशुद्धीकरण केंद्रात शिरले. संपूर्ण जलशुद्धीकरण केंद्र पुराच्या पाण्याने वेढले असल्याने कर्मचारी आत जाऊ शकले नाहीत. आज सकाळपासून आळंदी शहराला पाणीपुरवठा करता आला नाही. विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे जलशुद्धीकरण केंद्र पूर्णपणे ठप्प पडले आहे. जेव्हा विद्युत पुरवठा सुरू होईल तेव्हाच पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार आहे..दरम्यान, पुरामुळे नगरपरिषदेच्या अनेक मालमत्तांचे नुकसान झाले. सिद्ध बेटांमध्ये पाणी गेल्याने झाडांचे नुकसान झाले. वारीसाठी 50 गुंठे जागेत उभारलेला दर्शन मंडप पूर्ण वाहून गेला. तर इंद्रायणी नदीकाठच्या तसेच चारही पुलावरील विद्युत खांब पुराच्या पाण्यात वाहून गेले. विद्युत तारा वाहून गेल्या, पुलाचे कठडे वाहून गेले. स्काय वॉक पुलावर लावलेले दर्शन बारीचे फक्त बांबू वाहून गेले. काही ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात उभारलेली शौचालये वाहून गेली. जवळपास पाच ते सहा कोटींचे नुकसान आळंदी नगरपरिषदेचे या पुरामुळे झाले आहे..याचबरोबर वीज मंडळाचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. गोपाळपुरा इंद्रायणी नगर इंद्रायणी नदीच्या दोन्ही घाटावर तसेच वाहनतळ या भागामध्ये वीज मंडळाच्या वीज प्रवाह करण्यासाठी पाण्याखाली गेल्याने त्यांचीही नुकसान झाले आहे. पूर ओसरत नाही तोपर्यंत डीपीची दुरुस्ती करता येणार नाही. परिणामी आळंदी शहराला वीज पुरवठा अनिश्चित कालपर्यंत बंद राहणार आहे..इंद्रायणीला आलेल्या पुरामुळे अनेक खाजगी घरांमध्ये तसेच धर्मशाळांमध्ये पाणी शिरले. काहींच्या दुकानांमध्ये पाणी शिरले. त्यामुळे अनेक घरांतील चीज-वस्तू व सामानाचे नुकसान झाले. त्याची मोजदाद नाही. महसूल खात्याने अद्याप पंचनामा केला नाही तोपर्यंत नदीकाठच्या नागरिकांचे किती नुकसान झाले हे कळणार नाही. पुराचा तडाखा मात्र मोठ्या प्रमाणात बसल्याचे चित्र आहे. जीवितहानी कोणत्याही प्रकारची अद्याप झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.