पुणे

Alandi Rain : बिल्डर लॉबीने ओढे-नाले बुजवले, आळंदी-मरकळ रस्ता पाण्याखाली; महसूल प्रशासनाला आता तरी जाग येईल का?

Alandi waterlogging due to builder encroachment : आळंदी-मरकळ मार्गावर ओढे-नाले बुजवल्यामुळे मुसळधार पावसात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले.
Alandi Markal Road flooding

Alandi Markal Road flooding

esakal

विलास काटे
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आळंदी (पुणे) : आळंदी नगरपरिषद लगतच्या चऱ्होली खुर्द ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये बिल्डर लॉबी तसेच जमीन विकासकांनी ओढे-नाल्यांमध्ये भराव टाकून ते बुजवल्यामुळे आळंदी-मरकळ रस्त्यावर तसेच रस्त्याच्या बाजूला पाणीच पाणी झाले (Pune heavy rain drainage issue) आहे. अनेक ठिकाणच्या दुकानांच्या भोवती पाण्याचे तळे साचले आहे.

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