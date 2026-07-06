Alandi Rain : बिल्डर लॉबीने ओढे-नाले बुजवले, आळंदी-मरकळ रस्ता पाण्याखाली; महसूल प्रशासनाला आता तरी जाग येईल का?

आळंदी (पुणे) : आळंदी नगरपरिषद लगतच्या चऱ्होली खुर्द ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये बिल्डर लॉबी तसेच जमीन विकासकांनी ओढे-नाल्यांमध्ये भराव टाकून ते बुजवल्यामुळे आळंदी-मरकळ रस्त्यावर तसेच रस्त्याच्या बाजूला पाणीच पाणी झाले (Pune heavy rain drainage issue) आहे. अनेक ठिकाणच्या दुकानांच्या भोवती पाण्याचे तळे साचले आहे. .महसूल प्रशासनाला आता तरी जाग येईल का? आळंदी आणि परिसरातील ओढे-नाले बुजवणाऱ्यांवर कारवाई करून पूर्वीप्रमाणे ओढ्यांचा प्रवाह मोकळा करून देणार का, असा सवाल नागरिकांकडून आणि शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे..Alandi Flood Update : आषाढी वारीपूर्वी आळंदीत पूरस्थिती, 'इंद्रायणी'ला महापूर, घाटांसह धर्मशाळा बुडाल्या; देवस्थान-पोलिसांकडून वारकऱ्यांना कडक सूचना.आळंदी, चऱ्होली, वडगाव, केळगाव, धानोरे, मरकळ या भागामध्ये मागील शंभर वर्षांपासून अस्तित्वात असलेले तसेच गाव नकाशात नमूद केलेले ओढे-नाले बिल्डर लॉबी तसेच प्लॉटिंग व्यावसायिकांनी बुजवले आहेत. परिणामी पावसामध्ये डोंगर उतारावरून येणारे पाणी दुकानात तसेच रस्त्यावर साचून राहिले आहे..आळंदी-मरकळ रस्त्यावरील अनेक ठिकाणी पाणी वाहून जाण्यासाठी केलेले छोटेसे पूल आणि मोऱ्या बिल्डर लॉबींनी बंद केल्या आहेत. रस्त्याच्या कडेला भराव टाकून दुकाने उभी केल्याने नैसर्गिकरित्या पाण्याचा प्रवाह रोखला गेला आहे. बिल्डर लॉबीने बांधलेल्या फ्लॅटच्या इमारतींमध्ये अनेक ठिकाणी पाणी शिरल्याचे चित्र आहे. यामुळे या भागात बिल्डर लॉबीने बुजवलेले नाले-ओढे मुक्त करून महसूल खात्याने पाण्याला नैसर्गिक प्रवाह करून द्यावा, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.