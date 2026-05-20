पुणे-आळंदी मार्गावरील अतिक्रमणे जमीनदोस्त

आळंदी, ता. २० : आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर आळंदी नगर परिषदेने बुधवारी (ता. २०) पुणे-आळंदी मार्गावरील अतिक्रमणांविरोधात धडक मोहीम राबवली. देहू फाटा ते काळे कॉलनी दरम्यानच्या टपऱ्या, शेड आणि अनधिकृत भिंती यावेळी जमीनदोस्त करण्यात आल्या.
आषाढी वारी सोहळा दोन महिन्यांवर आल्याने भाविकांची गर्दी आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. मुख्याधिकारी माधव खांडेकर आणि नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाने रस्ते, पदपथ आणि सार्वजनिक जागांवरील अनधिकृत बॅनर, होर्डिंग व पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई केली. शहरात शिस्तबद्ध आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे आणि अतिक्रमण करू नये, असे आवाहन नगर परिषदेने केले आहे. ही मोहीम यापुढेही सुरू राहणार आहे. कारवाईवेळी दिघी पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी, मुख्याधिकारी माधव खांडेकर, रचना सहाय्यक प्रतीक काळे तसेच नगर परिषदेचे सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

