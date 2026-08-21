पुणे

आजचे कार्यक्रम

आजचे कार्यक्रम
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- राज्य शासनाच्या अन्न व औषध विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची प्रकट मुलाखत : दिशा फाउंडेशनच्या वतीने आयोजन : वेळ - सायंकाळी ५.३० वा., स्थळ : प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड
- कीर्तन महोत्सव : निगडी, प्राधिकरणातील श्री सिद्धिविनायक सेवा मंडळाच्या वतीने आयोजन : कीर्तनकार - श्वेता देव - करंबेळकर : वेळ - सायंकाळी ६.०० वा., स्थळ - श्री सिद्धिविनायक मंदिर, सेक्टर क्रमांक २७, प्राधिकरण मार्ग, निगडी
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अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस (दारू सोडवा मोफत)
- नवजीवन समूह : आर. सी. चर्च, स्टेशन रोड, गोकूळ हॉटेलजवळ, पिंपरी, संपर्क : ८८८८१२८८८३, वेळ- सकाळी ८.००
वा.
- जीवनआशा समूह : कामगार कल्याण भवन, सुबोध विद्यालयसमोर, छत्रपती संभाजीनगर, चिंचवड, संपर्क : ८४४६७३२३३३, वेळ - सायंकाळी ७.०० वा.
- एकता समूह : इंदिरा गांधी, शाळा क्रमांक ८७ ब-२, वार्ड -८ पोलिस लाइनशेजारी, औंधगाव, संपर्क : ७५५८३६०१६८, वेळ- सायंकाळी ७.३० वा.
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