पुणे

Alegaon Murum Mining: आळेगाव पागा मुरूम उत्खनन प्रकरण: पंचनाम्यातील आकडे संशयास्पद, पर्यावरणप्रेमींची सखोल चौकशीची मागणी

आळेगाव पागा येथील शासकीय गायरान व वनजमिनीत कथित अवैध मुरूम उत्खनन; पंचनाम्यातील २४७ ब्रास नोंदीवर पर्यावरणप्रेमींचा संशय, जिल्हास्तरीय चौकशी व शास्त्रीय मोजमापाची मागणी
Suspicious Panchanama of Murum Excavation at Alegaon Paga Raises Questions

Suspicious Panchanama of Murum Excavation at Alegaon Paga Raises Questions

Sakal

प्रताप भोईटे
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न्हावरे : आलेगाव पागा (ता. शिरूर) येथील आलेगाव पाझर तलाव परिसरातील शासकीय गायरान तसेच वन विभागाच्या जमिनीतून कथितपणे सुरू असलेल्या मुरूम उत्खननाचा मुद्दा पंचनाम्यानंतर आता अधिकच गंभीर बनत चालला आहे.

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