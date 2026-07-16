पुणे

Junnar Cattle Market: आळेफाटा उपबाजारातील गाईंच्या बाजारात १ कोटी ३ लाखांहून अधिक उलाढाल; ५०७ गाईंपैकी ४८९ गाईंची विक्री

आळेफाटा उपबाजारातील गाईंच्या बाजारात १ कोटी ३ लाखांहून अधिक उलाढाल; पुणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठा गुरुवारचा बाजार शेतकऱ्यांसाठी आकर्षणाचे केंद्र
Alephata Cow Market under Junnar Agricultural Produce Market Committee recorded a turnover of Rs 1.03 crore with the sale of 489 hybrid cows.

Alephata Cow Market under Junnar Agricultural Produce Market Committee recorded a turnover of Rs 1.03 crore with the sale of 489 hybrid cows.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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राजेश कणसे

आळेफाटा : आळेफाटा येथील उपबाजारात समितीत गाईंच्या बाजारात झाली १ कोटी ३ लाख ७८ हजार ८०० रूपयांची उलाढाल झाली असल्याची माहीती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे ,उपसभापती निवृत्ती काळे,संचालक प्रितम काळे सचिव रूपेश कवडे,कार्यालय प्रमुख सतीष म्हस्करे यांनी दिली.

फोटो - आळेफाटा(ता.जुन्नर)या ठिकाणी भरलेला गाईंचा बाजार

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