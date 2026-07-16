Junnar Cattle Market: आळेफाटा उपबाजारातील गाईंच्या बाजारात १ कोटी ३ लाखांहून अधिक उलाढाल; ५०७ गाईंपैकी ४८९ गाईंची विक्री

राजेश कणसेआळेफाटा : आळेफाटा येथील उपबाजारात समितीत गाईंच्या बाजारात झाली १ कोटी ३ लाख ७८ हजार ८०० रूपयांची उलाढाल झाली असल्याची माहीती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे ,उपसभापती निवृत्ती काळे,संचालक प्रितम काळे सचिव रूपेश कवडे,कार्यालय प्रमुख सतीष म्हस्करे यांनी दिली.फोटो - आळेफाटा(ता.जुन्नर)या ठिकाणी भरलेला गाईंचा बाजार.पुणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या समजल्या जाणा-या गायांचा बाजार जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा (ता.जुन्नर)येथील उपबाजारात दर गुरूवारी भरत असतो.येथील बाजार या जिल्ह्यातील प्रसिध्द असुन बाजारात अहिल्यानगर,नाशिक ,ठाणे या ठिकाणाहून अनेक शेतकरी गाई आपल्या खरेदी विक्री आणत असतात .गुरूवारी झालेल्या बाजारात संकरीत जातीच्या ५०७ गाई व विक्रीसाठी आल्या होत्या तर यामधुन५ हजारांपासुन ७० हजार रूपयांपर्यत ४८९ गाईंची विक्री झाली..शेतीला जोड धंदा म्हणुन गायांच्या व्यवसायाकडे पाहीले जाते.विशेष करून जुन्नर तालुक्यातील पूर्व भागातील राजुरी,आळे ,वडगाव आनंद, बोरी बुद्रुक,साळवाडी,जाधववाडी भोरवाडी, संतवाडी, कोळवाडी, उंचखडक या परीसरातील एका एका शेतक-याकडे शंभरहून अधिक गाया असुन मोठमोठाले गोठे पहायला मिळत आहे.सध्या दुधाचे दर जेमतेम असले तरी सुगरास चे भाव खुप वाढलेले आहेत असे असले तरी या व्यवसायातुन थोडाफार नफा मिळत असला तरी या व्यवसायातुन गाईंचे खत, गोमुत्र मिळते व हे शेतीसाठी फायदेशीर असते यामुळे शेतकरी या व्यवसाय करत आहे. .सध्या पावसाळा सुरू झाल्याने सर्व शेतक-यांकडे जनावरांवरासाठी लागणारा हिरवा चारा लवकरच उपलब्ध होणार असल्याने शेतकरी गायांणा मोठी मागणी असल्याची माहिती ज्ञानेश्वर कु-हाडे,अमोल कु-हाडे,संतोष कु-हाडे,रोहीदास निमसे,किरण कु-हाडे,सुमित वर्पे,दिलीप शरमाळे,याकुब सोदागर,चॉंद शेख,उस्मान शेख,हबीब शेख,महंमद यासिर,नि.कुरेशी,अकबर शेख,नन्हुभाई शेख,जब्बार शेख,सय्या शेख,जब्बार पठाण,रफिक शेख,अश्पाक शेख,रुपेश कु-हाडे,शानु बेपारी,हबीबुल सौदागर या व्यापा-यांणी सांगीतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.