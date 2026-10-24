Alephata Garbage: आळेफाटा बायपासवर कचऱ्याचे ढीग; दुर्गंधीने नागरिक आणि वाहनचालक त्रस्त

राजेश कणसे आळेफाटा : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील आळेफाटा बायपास परिसरात रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिकच्या पिशव्या आणि घनकचरा टाकला जात असल्याने परिसरात अस्वच्छता वाढली आहे. साचलेल्या कचऱ्यामुळे दुर्गंधी पसरत असून, या मार्गावरून ये-जा करणारे वाहनचालक आणि परिसरातील नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींनी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे..आळेफाटा हे अहिल्यानगर–कल्याण आणि पुणे–नाशिक या महामार्गांवरील महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र आहे. शहरातील वाढती बाजारपेठ, हॉटेल व्यवसाय आणि वाहनांची मोठी वर्दळ यामुळे कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सातत्याने निर्माण होत आहे. त्यातच काही नागरिक रात्रीच्या वेळी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या आणि पोत्यांमधून आणलेला कचरा महामार्गाच्या कडेला टाकत असल्याने या समस्येत आणखी भर पडत आहे..रस्त्याच्या कडेला टाकलेला कचरा अनेक दिवस उचलला जात नसल्याने त्याचे ढीग साचत आहेत. तसेच परिसरातील खड्ड्यांमध्ये मांसविक्री व्यवसायातील उरलेले अवशेष टाकले जात असल्याने दुर्गंधीची तीव्रता वाढत आहे. सडलेल्या पदार्थांमुळे परिसरात अस्वच्छ वातावरण निर्माण झाले असून, मोकाट जनावरे आणि कुत्र्यांचा वावरही वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..आळेफाटा परिसराचा काही भाग आळे ग्रामपंचायत, तर उर्वरित भाग वडगाव आनंद ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येतो. आळे ग्रामपंचायतीच्या वतीने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प सुरू करण्यात आला असून, गावात घरोघरी कचरा संकलनासाठी घंटागाडी पाठविली जाते. असे असतानाही काही नागरिकांकडून महामार्गालगत कचरा टाकला जात असल्याने स्वच्छता राखण्याच्या प्रयत्नांना बाधा येत आहे..महामार्गाच्या कडेला कचरा टाकणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, तसेच परिसराची नियमित स्वच्छता करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दोन्ही ग्रामपंचायतींनी समन्वय साधून कचरा टाकण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य होईल. महामार्गालगत स्वच्छता राखण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची मागणीआळेफाटा बायपासजवळ वारंवार कचरा टाकला जात असलेल्या ठिकाणी आळे आणि वडगाव आनंद या दोन्ही ग्रामपंचायतींनी संयुक्तपणे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी कचरा टाकणाऱ्या व्यक्तींवर लक्ष ठेवता येईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई करता येईल, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.