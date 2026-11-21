राजेश कणसे आळेफाटा : आळेफाटा व परिसरातील गावांमध्ये डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बदलते हवामान, ठिकठिकाणी साचलेले पाणी आणि डासांचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे साथीच्या आजारांचा धोका वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली आहे..आळेफाटा, राजुरी, वडगाव आनंद, बोरी बुद्रुक, साळवाडी, आळे, कोळवाडी, संतवाडी, उंचखडक यांसह परिसरातील विविध गावांमध्ये ताप, अंगदुखी, डोकेदुखी अशा आजारांनी नागरिक त्रस्त आहेत. काही रुग्णांवर डेंग्यूच्या संशयावरून उपचार सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी तापाकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे..पावसाचे पाणी साचलेले खड्डे, उघड्या पाण्याच्या टाक्या, घराभोवती ठेवलेली भांडी, जुने टायर आदी ठिकाणी साचलेल्या स्वच्छ पाण्यात डेंग्यूच्या डासांची उत्पत्ती होते. त्यामुळे घर व परिसरात पाणी साचू न देणे, पाण्याची भांडी झाकून ठेवणे आणि नियमित स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे.दरम्यान, ग्रामपंचायती व आरोग्य विभागाने गावागावांत डास प्रतिबंधक फवारणी, धूरफवारणी, गटारींची स्वच्छता, डासोत्पत्ती स्थळांची तपासणी तसेच जनजागृती मोहीम राबवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस पाळा!प्रतिक्रिया : डॉ. अमोल बांगर, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, राजुरी : डेंग्यूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नागरिकांनी आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस पाळावा. घरात व परिसरात ज्या ठिकाणी पाणी साचलेले आहे, ते पाणी तातडीने काढून टाकावे. मच्छरदाणी आणि खिडक्यांना जाळ्या वापराव्यात तसेच घराचा परिसर स्वच्छ ठेवावा. डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी ग्रामपंचायतींना गावांमध्ये प्रतिबंधात्मक फवारणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.