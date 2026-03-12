पुणे
Pune Alephata Garbage: आळेफाट्यावर कचऱ्याचे ढीग; प्रवासी आणि स्थानिक त्रस्त;पुणे–नाशिक महामार्गावर दुर्गंधीचे साम्राज्य
Garbage Dumping Along Pune–Nashik Highway at Alephata: पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील आळेफाटा परिसरात रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकला जात असल्याने दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेची समस्या निर्माण झाली आहे.
राजेश कणसे
आळेफाटा: पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील आळेफाटा (ता.जुन्नर)शहराच्या असलेल्या बायपास जवळ रस्त्याच्याकडेला बेजवाबदार नागरिक मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक पिशव्यासह घनकचरा टाकत असल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून महामार्गावर सर्वत्र दरुगधी, घाणीचे साम्राज्य आणि अनारोग्याचा धोका निर्माण झाला आहे. कचऱ्याच्या दुर्गंधीतून बहुतांश वाहनचालकांना नाकाला हात लावूनच या ठिकाणाहुन जावे लागत आहे.