पुणे

Onion Prices Soar : आळेफाटा उपबाजारात कांद्याला किलोला ४२ रुपये उच्चांकी दर; आवक वाढली तरी भावात उसळी, शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा

आळेफाटा उपबाजारात कांद्याला किलोला ४२ रुपयांचा उच्चांकी दर; नव्या कांद्याच्या वाढत्या आवकेसह भावातही लक्षणीय वाढ, शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासाची आशा
Alephata (Junnar): Onions brought for sale at the sub-market.

Alephata (Junnar): Onions brought for sale at the sub-market.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजेश कणसे

आळेफाटा : आळेफाटा येथील उपबाजार समितीत मंगळवार दि. १८ रोजी १६०२९ कांदा पिशव्यांची आवक होऊन प्रतवारी होऊन एक नंबर कांद्यास ३९० ते ४२० रूपये बाजार भाव मिळाला आहे अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नर चे सभापती संजय काळे व उपसभापती निवृत्ती काळे संचालक प्रीतम काळे सचिव रुपेश कवडे कार्यालय प्रमुख सतीश म्हस्करे यांणी दिली.

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