Onion Prices Soar : आळेफाटा उपबाजारात कांद्याला किलोला ४२ रुपये उच्चांकी दर; आवक वाढली तरी भावात उसळी, शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा

राजेश कणसेआळेफाटा : आळेफाटा येथील उपबाजार समितीत मंगळवार दि. १८ रोजी १६०२९ कांदा पिशव्यांची आवक होऊन प्रतवारी होऊन एक नंबर कांद्यास ३९० ते ४२० रूपये बाजार भाव मिळाला आहे अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नर चे सभापती संजय काळे व उपसभापती निवृत्ती काळे संचालक प्रीतम काळे सचिव रुपेश कवडे कार्यालय प्रमुख सतीश म्हस्करे यांणी दिली..जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे आळेफाटा या ठिकाणी उप बाजार समिती असुन या ठिकाणी दर रविवारी, मंगळवार व शुक्रवारी कांद्याचा बाजार भरत असतो.आज मंगळवार दि १८ रोजी झालेल्या मोढयांत या उपबाजारात १६०२९ कांदा पिशव्यांची आवक होऊन एक नंबर कांद्यास ३९० ते ४२० रूपये बाजार भाव मिळाला होता तसेच दोन नंबर कांद्यास ३५० ते ३९० बाजारभाव मिळाला तर गोळा कांदयास ३०० ते ३५० रूपये बाजार भाव मिळाला व बदला कांद्यास १०० ते ३०० बाजारभाव मिळाला आहे..दरम्यान रविवारी झालेल्या कांदा निलावाला ३५०ते ३७१ रूपये बाजारभाव मिळाला होता .त्याच कांद्याला दहा किलोस आज ३० ते ४० रूपये बाजारभाव वाढ झालेली दिसून येत आहे. सध्या बाजारात नविन कांदा विक्री येत असल्याने मार्केट मध्ये कांद्याची आली दिवसेंदिवस वाढत आहे. परंतु मार्केट मध्ये कांद्याची आवक जरी वाढत असली तरी बाजारभावात वाढ झालेली दिसून येत आहे..दरम्यान, कांद्याला मिळत असलेल्या चांगल्या भावामुळे उत्पादन खर्च आणि वाहतूक खर्च भरून निघण्यास मदत होणार असून, शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. बाजार समितीतील कांद्याचे दर पुढील काही दिवसांत कसे राहतात, याकडे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.