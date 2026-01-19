Fake Talathi Fraud : 'मी तुमच्या गावचा तलाठी' म्हणत लुटले; आळेफाटा पोलिसांनी सराईत भामट्याला ठोकल्या बेड्या!

राजेश कणसे आळेफाटा : तलाठी असल्याची बतावणी करून जेष्ठ महिलांना फसवणुक करणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला आळेफाटा पोलीसांनी केली अटक. याबाबत आळेफाटा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उल्हासाबाई संतु डोंगरे वय ६८ वर्षे रा. डोंगरवाडी, काताळवेढे ता. पारनेर जि अहिल्यानगर या कामानिमित्ताने दि.२४ डिसेंबर २५ रोजी बेल्हा या ठिकाणी आल्या असता त्यांना एका अनोळखी इसमाने सांगितले की मी तुमच्या गावचा तलाठी असून तुमच्या घरी आलेलो असुन तुमची पेन्शन चालु आहे का व वाढीव पेन्शन जमा झाली आहे. .आपण बँकेत जावून पाहू, मी तुमच्या मुलाला पण फोन केला आहे. असे त्या महिलेचा विश्वास संपादन करत त्यांना अनोळखी इसमाने बँकेच्या बाहेर बसवून बँकेत आत मध्ये जावून दोन मिनीटांत बँकेच्या बाहेर आला व मला म्हणाला की, तुम्हांला वाढीव पेन्शन काढणेकरीता पैसे भरायला लागतात, तुमच्या मुलाला फोन केला आहे. तुम्ही तुमच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने काडू दया असे म्हणत त्या महिलेच्या गळयातील ७२ ग्रॅम ७४० मिली ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे चंद्रकोर व तासू मनी २ असलेली काळया मण्यांत गुंफलेली, ७ ग्रॅम २९० मिली ग्रॅम वजनाची सोन्याची ८० मन्याची पोत व ७ ग्रॅम ९२० मिली ग्रॅम वजनाची सोन्याची माळ असे दागिने त्या अनोळखी इसमास दिले. .Dharashiv Crime : महिलेच्या त्रासाला कंटाळून तरुणाने संपविले जीवन; कारण आले समोर.त्यानंतर तो मला म्हणाला की, मी माझी गाडी घेवून दहा मिनीटांत येतो तुम्ही येथेच थांबा असे म्हणून तो निघून गेला. त्यानंतर तो आलाच नाही त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याने सदर महिलेने दि.२५ डिसेंबर २५ रोजी आळेफाटा पोलीस स्टेशन मध्ये फसवणूक झाल्याची रोजी फिर्याद दाखल केला होती..झालेला गुन्हा उघडकीस आणण्याच्या दृष्टीने आळेफाटा पोलिसांच्या गुन्हे शोध पथकाने गंभीर दखल घेवून गुन्हयाचा तपास चालू केला असता घटनास्थळ परीसरातील सी.सी.टी.व्ही फुटेज व गुप्त माहितीगार यांच्या सहाय्याने सदरचा गुन्हा हा ज्ञानदेव हरिभाऊ चेडे वय ४५ वर्षे सध्या रा.चिपाडेमळा सारसनगर ता. नगर जि. अहिल्यानगर मुळ रा. पुनेवाडी ता. पारनेर जि. अहिल्यानगर याने केला असल्याची माहिती मिळाली. .त्यानंतर यातील आरोपी हा आळेफाटा पोलीस स्टेशन हद्दीत येणार असल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाल्याने सदर आरोपीस सापळा रचून ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे गुन्हयाच्या अनुषंगाने तपास करता त्याने गुन्हा केला असल्याची कबुली दिली असून तो रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर पारनेर तालुक्यात पाच गुन्हे दाखल आहेत.आरोपीकडुन रिमांड दरम्यान २७.९५ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने असा एकुण १ लाख ८१ हजार ७०० रूपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात पोलीसांना यश आले आहे..सदरची कामगिरी हि पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल,अप्पर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर आळेफाटा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक सतिष टाव्हरे,पो.हवालदार पो हावा विनोद गायकवाड, पंकज पारखे, अमित माळुने, पो. कॉ नविन अरगडे, ओकार खुणे, गणेश जगताप, प्रशांत तांगडकर यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.