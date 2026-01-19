पुणे

Fake Talathi Fraud : 'मी तुमच्या गावचा तलाठी' म्हणत लुटले; आळेफाटा पोलिसांनी सराईत भामट्याला ठोकल्या बेड्या!

Alephata Police Arrest Fraudster : पेन्शन वाढवून देण्याचे आमिष दाखवून आणि तलाठी असल्याची बतावणी करून ज्येष्ठ महिलांना लुटणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला आळेफाटा पोलिसांनी अटक केली असून १.८१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
Impersonation Fraud: Fake Talathi Targets Senior Citizens

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजेश कणसे

आळेफाटा : तलाठी असल्याची बतावणी करून जेष्ठ महिलांना फसवणुक करणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला आळेफाटा पोलीसांनी केली अटक. याबाबत आळेफाटा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उल्हासाबाई संतु डोंगरे वय ६८ वर्षे रा. डोंगरवाडी, काताळवेढे ता. पारनेर जि अहिल्यानगर या कामानिमित्ताने दि.२४ डिसेंबर २५ रोजी बेल्हा या ठिकाणी आल्या असता त्यांना एका अनोळखी इसमाने सांगितले की मी तुमच्या गावचा तलाठी असून तुमच्या घरी आलेलो असुन तुमची पेन्शन चालु आहे का व वाढीव पेन्शन जमा झाली आहे.

